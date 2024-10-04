Министр обороны Польши будет блокировать вступление Украины в ЕС

Министр обороны отметил, что для вступления в ЕС нужно выполнить определенные условия, в том числе и в подходе к истине и истории.

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Украина не вступит в Европейский Союз, пока не решит вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил министр обороны Польши, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

"Я не меняю свое мнение, хотя вижу, что у президента Дуды другое мнение. Украина не войдет в Евросоюз, не будет согласия, если она не решит Волынского вопроса", — отметил Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, вступление в Европейский Союз — это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но "и в подходе к истине и истории".

"История не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", — добавил министр.

Глава оборонного ведомства также не согласился со словами Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".

"Я с ним принципиально не согласен. Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?", — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, если не будет решен этот вопрос, будут усиливаться антиукраинские настроения.

"Антиукраинские настроения будут усиливаться, если власть не займется вопросом Волыни. Волынь была показана и фактически открыта в последние годы, раньше был заговор молчания", — отметил министр.

Что предшествовало

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю. 19 сентября польские издания писали, что позиция украинских политиков по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве. Поэтому Польша имеет план, как надавить на Украину в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

В среду, 2 сентября, министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина и Польша обсудили технические шаги для решения проблемы эксгумации погибших во время Волынской трагедии. Он также отметил взаимопонимание с польской стороной и стремление "двигаться вперед в конструктивном русле".

Что такое Волынская трагедия

Это один из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны на Волыни — тогда с польской стороны погибло по меньшей мере 35 тыс. человек (преимущественно польских крестьян), из которых 18 тыс. — с установленными фамилиями. С украинской стороны погибло до нескольких тысяч человек. Поляки считают Волынскую трагедию актом геноцида против польского населения, вину за которую несут украинцы и украинский национализм.