По данным польских журналистов, МИД Польши "планирует конкретные меры" по вопросу эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Для этого Варшава использует свое будущее председательство в Евросоюзе.

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Польша имеет план, как надавить на Украину в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом пишет со ссылкой на собственные источники в Министерстве иностранных дел издание Onet.

Отмечается, позиция украинских политиков по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве, поэтому польский МИД "планирует конкретные меры". Варшава хочет "шантажировать" Киев, использовав для этого будущее председательство в Евросоюзе.

В частности, когда в январе 2025 года Польша возьмет на себя полугодовое председательство в ЕС, МИД страны якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев. По словам представителя этого ведомства, вопрос Волыни сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" страны.

"Киеву нужна приверженность Варшавы к вступлению. И именно здесь есть пространство для разговора. Мы поможем им, если они помогут нам", — акцентировал представитель польской дипломатии.

Однако он подчеркнул, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

На прошлой неделе между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикосрьким состоялась достаточно напряженная встреча. Издание отмечает, что Украина "хотела бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные разделы одновременно", но было бы "беспрецедентно и очень сложно".

Что такое Волынская трагедия или "Волынская резня"

Это один из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны на Волыни — тогда с польской стороны погибло по меньшей мере 35 тыс. человек (преимущественно польских крестьян), из которых 18 тыс. — с установленными фамилиями. С украинской стороны погибло до нескольких тысяч человек. Поляки считают Волынскую трагедию актом геноцида против польского населения, вину за которую несут украинцы и украинский национализм.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю. По его словам, польская община очень взволнована этим вопросом.

Ранее глава польского МИД отметил о"нулевом желании защищать Украину". Однако все может измениться в случае, если фронт начнет разрушаться.