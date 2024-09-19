"Шантаж" в обмін на вступ до ЄС: Польща тиснутиме на Україну в питанні Волинської трагедії

За даними польських журналістів, МЗС Польщі "планує конкретні заходи" щодо питання ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Для цього Варшава використає своє майбутнє головування в Євросоюзі.

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Польща має план, як натиснути на Україну в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це пише з посиланням на власні джерела у Міністерстві закордонних справ видання Onet.

Зазначається, позиція українських політиків щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, тому польське МЗС "планує конкретні заходи". Варшава хоче "шантажувати" Київ, використавши для цього майбутнє головування в Євросоюзі.

Зокрема, коли у січні 2025 року Польща візьме на себе піврічне головування в ЄС, МЗС країни нібито планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ. За словами представника цього відомства, питання Волині наразі є "головною і, в принципі, єдиною вимогою" країни.

"Києву потрібна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", – акцентував представник польської дипломатії.

Однак він наголосив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

Минулого тижня між президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікосрьким відбулась досить напружена зустріч. Видання зазначає, що Україна "хотіла б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні розділи одночасно", але було б "безпрецедентно і дуже складно".

Що таке Волинська трагедія або "Волинська різанина"

Це один із кривавих епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни на Волині — тоді з польського боку загинуло щонайменше 35 тис. осіб (переважно польських селян), з яких 18 тис. — зі встановленими прізвищами. З українського боку загинуло до кількох тисяч осіб. Поляки вважають Волинську трагедію актом геноциду проти польського населення, вину за яку несуть українці та український націоналізм.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм. За його словами, польська громада дуже схвильована цим питанням.

Раніше глава польського МЗС зазначив про "нульове бажання захищати Україну". Однак все може змінитись в разі, якщо фронт почне руйнуватися.