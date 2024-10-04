Міністр оборони Польщі блокуватиме вступ України до ЄС

Міністр оборони зазначив, що для вступу до ЄС потрібно виконати певні умови, зокрема й у підході до істини та історії.

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Україна не вступить до Європейського Союзу, поки не вирішить питання ексгумації та пам’яті жертв Волинської трагедії. Про це в інтерв'ю Wirtualna Polska заявив міністр оборони Польщі, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.

"Я не змінюю свою думку, хоча бачу, що у президента Дуди інша думка. Україна не увійде до Євросоюзу, не буде згоди, якщо вона не вирішить Волинського питання", — зазначив Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, вступ до Європейського Союзу — це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави. Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але "і у підході до істини та історії".

"Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", — додав міністр.

Глава оборонного відомства також не погодився зі словами Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".

"Я з ним принципово не згоден. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, як-от історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?", — зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, якщо не буде вирішено це питання, будуть посилюватись антиукраїнські настрої.

"Антиукраїнські настрої посилюватимуться, якщо влада не займеться питанням Волині. Волинь була показана та фактично відкрита в останні роки, раніше була змова мовчання", — зауважив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм. 19 вересня польські видання писали, що позиція українських політиків щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві. Тому Польща має план, як натиснути на Україну в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

В середу, 2 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна і Польща обговорили технічні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії. Він також зауважив порозуміння з польською стороною та прагнення "рухатися вперед в конструктивному руслі".

Що таке Волинська трагедія

Це один із кривавих епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни на Волині — тоді з польського боку загинуло щонайменше 35 тис. осіб (переважно польських селян), з яких 18 тис. — зі встановленими прізвищами. З українського боку загинуло до кількох тисяч осіб. Поляки вважають Волинську трагедію актом геноциду проти польського населення, вину за яку несуть українці та український націоналізм.