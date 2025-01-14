"Живуть у п'ятизіркових готелях": міністр оборони Польщі заявив про "втому" від українців

Очільник оборонного відомства Польщі Косіняк-Камиш переконаний, що польське суспільство втомилося від війни та бачить, як себе поводять заможні українці в Польщі.

Related video

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що його співвітчизники втомилися через військові дії в Україні та викличну поведінку заможних українців. Про це очільник оборонного відомства розповів у інтерв'ю Financial Times

За його словами, польське суспільство бачить, як значна частина українських молодих чоловіків мешкає в дуже дорогих готелях та використовує люксові автомобілі.

"Звичайно, у польському суспільстві є втома, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на останніх моделях автомобілів або зупиняються в п’ятизіркових готелях", — заявив польський міністр.

Також урядовець вважає, що президент України Володимир Зеленський і Україна мають пам’ятати про військову допомогу, яку його країна надала після повномасштабного вторгнення Росії.

"З одного боку, я розумію президента Зеленського, адже його обов’язок — постійно вимагати більшої підтримки. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що, коли інші відправляли тільки каски, ми відправляли танки", — висловився польський міністр.

Одіозні заяви міністра оборони Польщі

На початку жовтня 2024 року Косіняк-Камиш зазначив, що його країна блокуватиме вступ України до ЄС. Він переконаний, для вступу до ЄС потрібно виконати певні умови, зокрема й у підході до істини та історії.

Вже наприкінці того ж місяця, Косіняк-Камиш висловлював обурення "розкішним" життям українців. Він наголосив, що поляки дивуються тому, що українські чоловіки пересуваються люксовими автівками та відпочивають у 5-зіркових готелях.

В грудні міністр оборони Польщі обурився через прапори УПА на техніці ЗСУ. У відповідь офіцер "Азову" Роман Пономаренко заявив, що вважає слова чиновника "порцією дешевої популярності".