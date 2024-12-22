Міністр оборони Польщі обурився через прапори УПА на техніці ЗСУ: в "Азові" відповіли

Український офіцер Роман Пономаренко назвав слова чиновника "порцією дешевої популярності".

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, обурившись через червоно-чорні прапори УПА на польських БТР Rosomak, використав тему "історичної війни" заради порції дешевої популярності. Про це написав офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Роман Пономаренко.

"Польський міністр оборони не знайшов нічого кращого, як публічно обуритися використанню українськими військовими червоно-чорного прапора на польських БТР "Росомаха" у складі ЗСУ на фронті. Зіграв на темі "історичної війни Польщі з Україною", ще більше підняв градус неприйняття України в польському суспільстві, здобувши на тому порцію дешевої популярності", — зазначив військовий.

Роман Пономаренко наголосив, що політика не цікавить, де саме використовується техніка та які задачі вона виконує. Він відзначив, що БТР стримують "російські орди подалі від польського кордону".

Також офіцер провів паралель Другою світовою війною. Він згадав, як Вінстон Черчилль поставляв британську військову техніку в Радянський Союз. Тоді ні він, ні інші британські політики чи генерали не висловлювали невдоволення радянською комуністичною символікою на ній, оскільки "мислили на перспективу".

"Повертаючись до польського міністра не варто казати про недалекоглядність поляків – в своїй історії вони її ніколи не мали. В їхній парадигмі все чітко та зрозуміло: Польщі потрібна слабка Україна, куди можна буде збувати польські товари, отримувати звідси дешеву робочу силу та нав’язувати своє світоглядне бачення. Теоретична українська поразка у війні для них сприймається не через тезу "Польща стане наступною жертвою Росії", а як можливість чужими руками прибрати потенційного конкурента на роль регіонального лідера", — додав Роман Пономаренко.

Прапори УПА на польських БТР: що відбулось

Зазначимо, раніше польського міністра оборони Владислава Косіняк-Камиш обурили прапори УПА На переданій ЗСУ техніці. В мережі Х чиновник назвав їх "провокацією, якої не повинно бути".Він доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві "для з'ясування цього питання".

"Прапори УПА на бронетранспортерах "Росомак", наданих Польщею українській армії, – це провокація, якої не повинно бути. Я наказав терміново втрутитися до українського аташе у Варшаві, щоб прояснити це питання", — написав політик.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що бійці Сил оборони активно застосовують польську бронетехніку при прориві під Курськом. Крім Rosomak, цетанки PT-91 Twardy, бойові машини піхоти БМП-1, гарматні гаубиці Krab.

Пізніше стало відомо, що Польща розробила керовану віддалено танкову башту ZSSW-30. Вона призначена для інтеграції в різні броньовані бойові машини, зокрема бронетранспортер Rosomak.