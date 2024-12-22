Министр обороны Польши возмутился из-за флагов УПА на технике ВСУ: в "Азове" ответили

Украинский офицер Роман Пономаренко назвал слова чиновника "порцией дешевой популярности".

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, возмутившись из-за красно-черных флагов УПА на польских БТР Rosomak, использовал тему "исторической войны" ради порции дешевой популярности. Об этом написал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Роман Пономаренко.

"Польский министр обороны не нашел ничего лучше, как публично возмутиться использованию украинскими военными красно-черного флага на польских БТР "Росомаха" в составе ВСУ на фронте. Сыграл на теме "исторической войны Польши с Украиной", еще больше поднял градус неприятия Украины в польском обществе, получив на том порцию дешевой популярности", — отметил военный.

Роман Пономаренко отметил, что политика не интересует, где именно используется техника и какие задачи она выполняет. Он отметил, что БТР сдерживают "российские орды подальше от польской границы".

Также офицер провел параллель Второй мировой войной. Он вспомнил, как Уинстон Черчилль поставлял британскую военную технику в Советский Союз. Тогда ни он, ни другие британские политики или генералы не выражали недовольство советской коммунистической символикой на ней, поскольку "мыслили на перспективу".

"Возвращаясь к польскому министру не стоит говорить о недальновидности поляков — в своей истории они ее никогда не имели. В их парадигме все четко и понятно: Польше нужна слабая Украина, куда можно будет сбывать польские товары, получать отсюда дешевую рабочую силу и навязывать свое мировоззренческое видение. Теоретическое украинское поражение в войне для них воспринимается не из-за тезиса "Польша станет следующей жертвой России", а как возможность чужими руками убрать потенциального конкурента на роль регионального лидера", — добавил Роман Пономаренко.

Флаги УПА на польских БТР: что произошло

Отметим, ранее польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыш возмутили флаги УПА на переданной ВСУ технике. В сети Х чиновник назвал их "провокацией, которой не должно быть" и поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве "для выяснения этого вопроса".

"Флаги УПА на бронетранспортерах "Росомак", предоставленных Польшей украинской армии, — это провокация, которой не должно быть. Я приказал срочно вмешаться к украинскому атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос", — написал политик.

Напомним, 14 августа стало известно, что бойцы Сил обороны активно применяют польскую бронетехнику при прорыве под Курском. Кроме Rosomak, это танки PT-91 Twardy, боевые машины пехоты БМП-1, пушечные гаубицы Krab.

Позже стало известно, что Польша разработала управляемую удаленно танковую башню ZSSW-30. Она предназначена для интеграции в различные бронированные боевые машины, в частности бронетранспортер Rosomak.