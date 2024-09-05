БМП Borsuk и Rosomak: Польша разработала управляемую удаленно танковую башню ZSSW-30 (фото)

Башня способна вести огонь и автоматически, и в аварийном режиме со скорострельностью 200 выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами и 120 выстрелов в минуту боеприпасами воздушного подрыва.

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На 32-й Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 2024) в польском Кельце, которая проходит с 3 по 6 сентября, госорганизация Polska Grupa Zbrojeniowa по вопросам оборонных проектов представила ZSSW-30 — дистанционно управляемую башенную систему для польских сухопутных войск. Об этом сообщает Army Recognition.

Эту систему разработал консорциум во главе с Huta Stalowa Wola (HSW) и WB Electronics. Башня предназначена для интеграции в различные бронированные боевые машины, в т.ч. бронетранспортер Rosomak и БМП Borsuk.

ZSSW-30 оснащена целым рядом оборудования, в т.ч. системой двухосной стабилизации для основного оружия: автоматической пушки Mk44S Bushmaster II калибра 30 мм и спаренного пулемета UKM-2000C 7,62 мм и спаренного пулемета UKM-2000C калибра 7,62 мм.

ZSSW-30 (Zdalnie Sterowany System Wieżowy) — дистанционно управляемая турельная установка, предназначенная для поражения и нейтрализации бронированных целей противника и поддержки боевых действий в разных климатических условиях и в разное время суток. Башня призвана заменить Hitfist-30P на бронетранспортере Rosomak и, как ожидается, предоставит польским военным расширенные оперативные возможности.

Башня ZSSW-30

ZSSW-30 также оснащена двойной пусковой установкой противотанковых управляемых ракет для ракет Spike-LR, восемью дымовыми гранатометами и системой управления огнем с поддержкой управляемых боеприпасов.

Доступные режимы: Hunter-Killer и Killer-Killer, есть также система обнаружения лазерного излучения OBRA-3 SSP-1, которая связана с восемью дымовыми гранатометами. Башня способна вести огонь и автоматически, и в аварийном режиме со скорострельностью 200 выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами и 120 выстрелов в минуту боеприпасами программируемого (воздушного) подрыва.

Напомним, что Польша представила новый боеприпас для минометов RAK, которые используются ВСУ.

Ранее сообщалось, что на выставке MSPO 2024 был также представлен морской дрон с крыльями.