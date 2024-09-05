Польша представила новый боеприпас для минометов RAK, которые воюют в Украине

120-мм боеприпас является результатом тесного сотрудничества польских и украинских инженеров. Он имеет высокую точность попадания за счет оснащения боеголовками с лазерным наведением.

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На международной выставке MSPO 2024 в Польше был представлен управляемый боеприпас APR-120, разработанный специально для 120-мм самоходной минометной системы RAK. Этот высокоточный снаряд представляет собой важное достижение в области артиллерийских технологий, направленное на повышение точности поражения целей и боевой эффективности польских вооруженных сил. Об этом 5 сентября сообщили в Army Recognition.

Обозреватели пишут, что боеприпас является результатом тесного сотрудничества польских и украинских инженеров. APR-120 выделяется своей способностью эффективно поражать бронированные цели, такие как танки, используя лазерное наведение и кумулятивный заряд. Ключевые характеристики:

длина снаряда — 800 мм;

вес — 16,8 кг;

дальность поражения — до 8 км;

система наведения — полуактивная лазерная система, способная точно поражать цели в сложных боевых условиях;

боеголовка с кумулятивным зарядом, оптимизированной для поражения бронированных целей.

Одним из ключевых преимуществ боеприпаса является его совместимость с полностью автоматизированной системой заряжания минометной установки RAK, что улучшает оперативную скорость и эффективность ведения огня. Важной частью разработки стали передовые системы наведения, созданные польскими компаниями Mesko и Telesystem-Mesko, что позволило достичь высокой точности ударов даже при динамических изменениях на поле боя.

"Ожидается, что технология точного наведения APR-120 станет ключевым активом в современной войне, предлагая надежное решение для польских вооруженных сил и, возможно, для международных партнеров", — подытожили обозреватели.

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