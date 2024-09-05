Польща представила новий боєприпас для мінометів RAK, які використовує Україна

120-мм боєприпас є результатом тісної співпраці польських та українських інженерів. Він має високу точність влучання внаслідок оснащення боєголовками з лазерним наведенням.

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На міжнародній виставці MSPO 2024 у Польщі було представлено керований боєприпас APR-120, розроблений спеціально для 120-мм самохідної мінометної системи RAK. Цей високоточний снаряд являє собою важливе досягнення в галузі артилерійських технологій, спрямоване на підвищення точності ураження цілей і бойової ефективності польських Збройних сил. Про це 5 вересня повідомили в Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що боєприпас є результатом тісної співпраці польських та українських інженерів. APR-120 виділяється своєю здатністю ефективно уражати броньовані цілі, як-от танки, використовуючи лазерне наведення і кумулятивний заряд. Ключові характеристики:

довжина снаряда — 800 мм;

вага — 16,8 кг;

дальність ураження — до 8 км;

система наведення — напівактивна лазерна система, здатна точно уражати цілі в складних бойових умовах;

боєголовка з кумулятивним зарядом, оптимізованою для ураження броньованих цілей.

Однією з ключових переваг боєприпасу є його сумісність із повністю автоматизованою системою заряджання мінометної установки RAK, що покращує оперативну швидкість та ефективність ведення вогню. Важливою частиною розробки стали передові системи наведення, створені польськими компаніями Mesko і Telesystem-Mesko, що дало змогу досягти високої точності ударів навіть за динамічних змін на полі бою.

"Очікується, що технологія точного наведення APR-120 стане ключовим активом у сучасній війні, пропонуючи надійне рішення для польських Збройних сил і, можливо, для міжнародних партнерів", — підсумували оглядачі.

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