​Польські САМУ M120 Rak — на полі бою: військовий експерт розповів про особливості мінометів

Експерт Валерій Рябих розповів про особливості самохідних мінометів Rak, оснащених цифровою системою керування вогнем, тепловізором і лазерним далекоміром.

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Самохідні міномети калібру M120 Rak мають велике значення для ЗСУ на полі бою. Ця зброя значно підвищує спроможності армії у війні проти РФ, адже може вести вогонь дистанційно. Про це сказав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Рябих, самохідні міномети калібру 120 мм можуть змінювати позиції протягом 30 секунд і за 1,5 хвилини завдати нищівного, прицільного удару противнику на відстані до 12 кілометрів.

"Після цього, протягом 20 секунд переїхати на іншу позицію, щоб не стати жертвою контрбатарейної боротьби", — повідомив Рябих.

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Підрозділи 44-ї окремої механізованої бригади вже мають на озброєнні подібні системи. Це значно підвищує спроможності ЗСУ на лінії фронту, зауважив він.

"Це гарантує безпеку самих військовослужбовців і збільшує можливості знищення противника. Тепер ЗСУ можуть виконувати стрільбу зі 120-мм міномета, прикриваючись бронею. Вони можуть швидко здійснювати маневр, щоб зайняти вогневі позиції", — додав військовий експерт.

За його словами, ця система розроблена в Польщі з огляду на потреби, що є актуальними на полі бою для ЗСУ.

"Зокрема, міномети призначено для забезпечення потреб лінійних військ, механізованих підрозділів і для збільшення маневровості, мобільності та вогневої міці військ", — пояснив він.

Що відомо про міномет Rak

Експерти надавали основні характеристики самохідних мінометів Rak:

дальність пострілу — 12 км;

система наведення — напівлазерне;

боєкомплект — 46 мін;

можливість ураження однієї цілі кількома мінами;

скорострільність — 6–8 пострілів на хвилину.

Як повідомляв Фокус, польський самохідний міномет Rak отримали бійці 44-ї окремої механізованої бригади. Відповідні фото було опубліковано 10 грудня.

Фахівці називають M120 Rak дуже потужною 120-мм самохідною мінометною установкою, що може вести вогонь дистанційно, оснащена цифровою системою керування вогнем, тепловізором та лазерним далекоміром.

Водночас в реаліях сучасних бойових дій застосування Rak краще знайти десь у прикордонній зоні, але ніяк не поблизу лінії бойового зіткнення. Так, зокрема, вважає військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 26 листопада в Генштабі показали український бікаліберний міномет калібру 30 мм та 40 мм.

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