ЗСУ отримали польську САМУ M120 Rak: експерт назвав її переваги та недоліки

На думку експерта, M120 Rak — дуже хороша 120-мм самохідна мінометна установка, яка може вести вогонь дистанційно, оснащена цифровою системою керування вогнем, тепловізором та лазерним далекоміром.

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ЗСУ отримали на озброєння самохідні міномети Rak, які Польща у квітні пообіцяла передати Україні. Їх "засвітили" бійці 44-ї окремої механізованої бригади отримали. Нові самохідні мінометні установки вже застосовують на фронті. Про переваги і недоліки польських САМУ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко.

На думку експерта, M120 Rak — це дуже хороша 120-мм самохідна мінометна установка і в 2016 році, за його словами, він виступав за розширення автопарку польськими САМУ.

Переваги M120 Rak:

САМУ оснащена цифровою системою керування вогнем, тепловізором та лазерним далекоміром, що не обмежує його за діями у будь-який час доби;

міномет є автоматичним знаряддям завдовжки 25 калібрів. Заряджання відбувається в будь-якому положенні, клиновим затвором з вертикальним переміщенням і гідравлічною системою повернення.

привід електричної вежі, але в екстреній ситуації активується ручне управління;

може вести вогонь дистанційно.

система керування зв'язком Fonet з радіостанцією RRC-9311AP, гібридна навігаційна система. Екіпаж має денні та нічні прилади спостереження, у командира є кругова система спостереження.

використовує для стрільби як стандартні міни OF843B та OF843A з максимальною дальністю 6 900 метрів, так і більш сучасні – OF843A/B, з дальністю пострілу до 8 км. А

Недоліки САМУ M120 Rak

На думку експерта, ще у 2016 році САМУ активно б допомагала на фронті, а зараз вона не зможе повноцінно працювати, оскільки стане ціллю для ЗС РФ.

"В умовах панування в повітряному просторі барражуючих боєприпасів "Ланцет", дронів, щільного артилерійського та контрбатарейного вогню, 7 км від зараз ні про що. M120 Rak — це дуже хороша САМУ, але в реаліях сучасних бойових дій вона більш жирна мета, ніж невловимий мисливець. І як на мене, застосування їй краще знайти десь у прикордонній зоні, але ніяк не поблизу лінії бойового зіткнення", — прокоментував Коваленко.

Нагадаємо, що 26 листопада в Генштабі показали український бікаліберний міномет калібру 30-мм та 40-мм.

8 листопада в Головному управлінні ровідки розповіли про самохідні міномети Scorpion, які надійшли на озброєння військових.