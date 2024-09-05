БМП Borsuk і Rosomak: Польща розробила керовану віддалено танкову башту ZSSW-30 (фото)

Башта здатна вести вогонь і автоматично, і в аварійному режимі зі скорострільністю 200 пострілів осколково-фугасними боєприпасами та 120 пострілів за хвилину боєприпасами повітряного підриву.

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На 32-й Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2024) у польському Кельці, що триває з 3 до 6 вересня, держорганізація Polska Grupa Zbrojeniowa з питань оборонних проєктів представила ZSSW-30 — дистанційно керовану баштову систему для польських сухопутних військ. Про це повідомляє Army Recognition.

Цю систему розробив консорціум на чолі з Huta Stalowa Wola (HSW) і WB Electronics. Башта призначена для інтеграції в різні броньовані бойові машини, зокрема бронетранспортер Rosomak і БМП Borsuk.

ZSSW-30 оснащена цілою низкою обладнання, зокрема системою двовісної стабілізації для основної зброї: автоматичної гармати Mk44S Bushmaster II калібру 30 мм і спареного кулемета UKM-2000C 7,62 мм і спареного кулемета UKM-2000C калібру 7,62 мм.

ZSSW-30 (Zdalnie Sterowany System Wieżowy) — дистанційно керована турельна установка, призначена для ураження і нейтралізації броньованих цілей супротивника та підтримки бойових дій у різних кліматичних умовах і в різний час доби. Башта покликана замінити Hitfist-30P на бронетранспортері Rosomak і, як очікується, надасть польським військовим розширені оперативні можливості.

Башта ZSSW-30

ZSSW-30 також оснащена подвійною пусковою установкою протитанкових керованих ракет — для ракет Spike-LR, вісьмома димовими гранатометами й системою управління вогнем з підтримкою керованих боєприпасів.

Доступні режими: Hunter-Killer і Killer-Killer, є також система виявлення лазерного випромінювання OBRA-3 SSP-1, яка пов'язана з вісьмома димовими гранатометами. Башта здатна вести вогонь і автоматично, і в аварійному режимі зі скорострільністю 200 пострілів осколково-фугасними боєприпасами й 120 пострілів на хвилину боєприпасами програмованого (повітряного) підриву.

Нагадаємо, що Польща представила новий боєприпас для мінометів RAK, які використовуються ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на виставці MSPO 2024 був також представлений морський дрон із крилами.