Морський дрон із крилами: Польща представила новий безпілотник ReconSea (фото)

Морський безпілотник створено із застосуванням технології "підводні крила" з трьома гідродинамічними поверхнями. Це дає можливість підійматися на висоту 50-80 сантиметрів над водою при досягненні високої швидкості.

Related video

Польська компанія Polish Military Group представила на виставці MSPO 2024 у Кельце новий прототип морського ударного безпілотника ReconSea, що використовує технологію "підводних крил". Ця розробка обіцяє значно поліпшити характеристики швидкості та маневреності дронів, що застосовуються для військових операцій на воді. Про новинку безпілотних систем розповіли 5 вересня оглядачі "Мілітарного".

Однією з ключових особливостей ReconSea є застосування трьох гідродинамічних поверхонь, спрямованих донизу, які забезпечують дрону можливість підійматися на висоту 50-80 сантиметрів над водою при досягненні високої швидкості. Така технологія знижує опір води, що дає змогу дрону розвивати швидкість до 70 км/год і підтримувати стабільність навіть під час хвилювання на морі. Однак вона має обмеження при сильних хвилюваннях, що характерно для всіх надводних безпілотників.

Бойова частина ReconSea важить 50 кг, що робить його легким, але ефективним засобом ураження цілей. Безпілотник оснащений електричним двигуном потужністю 9 кВт, що забезпечує запас ходу до 100 км на крейсерській швидкості.

Управління ReconSea може здійснюватися як автономно, за допомогою інерціальної системи навігації та супутникової корекції, так і вручну — через оптоволоконний кабель з пульта оператора.

Морський дрон ReconSea Фото: Мілітарний Морський дрон ReconSea Фото: Мілітарний Морський дрон ReconSea Морський дрон ReconSea Фото: Мілітарний Морський дрон ReconSea Фото: Мілітарний

На виставці представники компанії-розробника підкреслили, що прототип перебуває на стадії випробувань, які завершаться найближчими місяцями. Очікується, що доопрацьовану версію ReconSea представлять у найближчому майбутньому.

Крім того, компанія розробляє власну екосистему для безпілотників, що в перспективі дасть змогу створити скоординований "рій" дронів, здатний виконувати спільні бойові завдання, підсумували оглядачі.

Важливо

Україна отримала від Німеччини морські дрони Sonobot 5: як вони допомагають ЗСУ (відео)

Нагадаємо, під час атаки на об'єкти окупантів у Криму 16-17 серпня було зафіксовано раніше невідомий морський безпілотник Сил оборони України. На думку OSINT-аналітика, українці використовували модифікований гідроцикл другого покоління для розвідки.