Морской дрон с крыльями: Польша представила новый беспилотник ReconSea (фото)

Морской беспилотник создан с применением технологии "подводные крылья" с тремя гидродинамическими поверхностями. Это дает возможность подниматься на высоту 50-80 сантиметров над водой при достижении высокой скорости.

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Польская компания Polish Military Group представила на выставке MSPO 2024 в Кельце новый прототип морского ударного беспилотника ReconSea, использующего технологию "подводных крыльев". Эта разработка обещает значительно улучшить характеристики скорости и маневренности дронов, применяемых для военных операций на воде. О новинке беспилотных систем рассказали 5 сентября обозреватели "Милитарного".

Одной из ключевых особенностей ReconSea является применение трех гидродинамических поверхностей, направленных вниз, которые обеспечивают дрону возможность подниматься на высоту 50-80 сантиметров над водой при достижении высокой скорости. Такая технология снижает сопротивление воды, что позволяет дрону развивать скорость до 70 км/ч и поддерживать стабильность даже при волнении на море. Однако она имеет ограничения при сильных волнениях, что характерно для всех надводных беспилотников.

Боевая часть ReconSea весит 50 кг, что делает его легким, но эффективным средством поражения целей. Беспилотник оснащен электрическим двигателем мощностью 9 кВт, обеспечивающим запас хода до 100 км на крейсерской скорости.

Управление ReconSea может осуществляться как автономно, с помощью инерциальной системы навигации и спутниковой коррекции, так и вручную — через оптоволоконный кабель с пульта оператора.

Морской дрон ReconSea Фото: Милитарный Морской дрон ReconSea Фото: Милитарный Морской дрон ReconSea Морской дрон ReconSea Фото: Милитарный Морской дрон ReconSea Фото: Милитарный

На выставке представители компании-разработчика подчеркнули, что прототип находится на стадии испытаний, которые завершатся в ближайшие месяцы. Ожидается, что доработанная версия ReconSea будет представлена в ближайшем будущем.

Кроме того, компания разрабатывает собственную экосистему для беспилотников, что в перспективе позволит создать скоординированный "рой" дронов, способный выполнять совместные боевые задачи, подытожили обозреватели.

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Напомним, во время атаки на объекты оккупантов в Крыму 16-17 августа был зафиксирован ранее неизвестный морской беспилотник Сил обороны Украины. По мнению OSINT-аналитика, украинцы использовали модифицированный гидроцикл второго поколения для разведки.