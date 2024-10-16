"Це несправедливо": міністр оборони Польщі обурився через "розкішне" життя українців

Профільний міністр Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що поляки дивуються з приводу того, що українські чоловіки пересуваються люксовими автівками і відпочивають у 5-зіркових готелях.

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Польське суспільство обурене розкішним способом життям молоді, яка приїхала з України. Про це порталу Інтеріа повідомив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, українці їздять на дорогих автомобілях, відпочивають на вихідних у п'ятизіркових готелях і демонструють тягу до розкоші. Міністр назвав це несправедливим по відношенню до поляків.

"Це несправедливо щодо поляків, які платять внески за охорону здоров’я, допомогу, освіту, зброю та іншу допомогу", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Косіняк-Камиш підтримав пропозицію міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава Сікорського про позбавлення соціальних виплат українців призовного віку, які проживають в Євросоюзі.

На момент публікації матеріалу пресслужби МЗС України та посольства України в Польщі коментували/не коментували звинувачення польського міністра оборони.

Нагадаємо, що в Польщі українські чоловіки "штурмували" Генконсульство з вимогою видати паспорти. Чоловіки тримали плакати польською та українською мовами з написами "Нам потрібна допомога" та "Законне право на легальне перебування".

Раніше повідомлялося, що 24 квітня у Польщі Консульства України призупинили надання послуг чоловікам призовного віку. У Варшаві близько 300 українців взяли "в котел" паспортний стіл.