"Это несправедливо": министр обороны Польши возмутился из-за "роскошной" жизни украинцев

Профильный министр Владислав Косиняк-Камыш отметил, что поляки удивляются по поводу того, что украинские мужчины передвигаются люксовыми автомобилями и отдыхают в 5-звездочных отелях.

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Польское общество возмущено роскошным образом жизни молодежи, которая приехала из Украины. Об этом порталу Интериа сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, украинцы ездят на дорогих автомобилях, отдыхают на выходных в пятизвездочных отелях и демонстрируют тягу к роскоши. Министр назвал это несправедливым по отношению к полякам.

"Это несправедливо по отношению к полякам, которые платят взносы за здравоохранение, помощь, образование, оружие и другую помощь", — сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш поддержал предложение министра иностранных дел Республики Польша Радослава Сикорского о лишении социальных выплат украинцев призывного возраста, проживающих в Евросоюзе.

На момент публикации материала пресс-службы МИД Украины и посольства Украины в Польше комментировали/не комментировали обвинения польского министра обороны.

Напомним, что в Польше украинские мужчины "штурмовали" Генконсульство с требованием выдать паспорта. Мужчины держали плакаты на польском и украинском языках с надписями "Нам нужна помощь" и "Законное право на легальное пребывание".

Ранее сообщалось, что 24 апреля в Польше Консульства Украины приостановили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. В Варшаве около 300 украинцев взяли "в котел" паспортный стол.