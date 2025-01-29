88% поляков выступают за прекращение выплат украинцам в Польше: подробности

На днях кандидат в президенты Польши от КО Рафал Тшасковски предложил выплачивать пособие только тем украинцам, которые трудоустроены. Эту идею быстро поддержал премьер-министр Дональд Туск, который заявил, что предложение будет "срочно" рассмотрено правительством.

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В Польше в рамках предвыборной гонки подняли вопрос о целесообразности выплат 800+ украинцам в Польше. 88% поляков выступают против выплаты гражданам Украины такой помощи. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Так, на днях, кандидат в президенты Польши от Koalicji Obywatelskiej Рафал Тшасковски предложил выплачивать ее только тем украинцам, которые трудоустроены. Эту идею быстро поддержал премьер-министр Дональд Туск, который заявил, что предложение будет "срочно" рассмотрено правительством.

"Для нас важнее всего, чтобы каждый, кто приходит к нам и хочет рассчитывать на поддержку, укреплял экономику. И поэтому я предлагаю кардинально изменить льготы типа 800+ для украинцев. Они должны выплачиваться, если украинцы работают, если они живут в Польше и если они платят налоги в Польше. Это изменение здравого смысла, поэтому я обращаюсь к правительству с просьбой поработать над изменением законодательства, чтобы этот тип требования мог быть учтен", — сказал Рафал Тшасковски.

Опрос IBRiS, проведенный по заказу Rzeczpospolita, выявил, что аж 88% респондентов поддержали предложение ограничить выплату тем украинцам, которые не работают и не платят налоги в Польше.

Бартош Марчук, бывший заместитель министра семьи в правительстве обратил внимание на вопрос взносов в бюджет ZUS за счет труда украинцев. Он отметил, что в 2023 году украинцы получили примерно 11 миллиардов злотых от взносов ZUS (только пенсии и пенсии по инвалидности). Кроме того, среди других есть: доходы от НДС, НДФЛ, взносов на медицинское страхование.

"Это значительно превышает 20 миллиардов злотых", — подчеркивает Марчук.

Он также отмечает, что был бы осторожным в отношении ограничения доступа украинцев к польским льготам. "Мы же не хотим толкать людей из Украины, которые работают у нас, в Германию?" — спросил он.

Министр семьи и труда Агнешка Дземьянович-Бонк заявила, что ее министерство "будет анализировать каждое предложение, которое появится", а маршалок Шимон Головня подчеркнул, что не будет делать безработных украинских матерей заложниками избирательной кампании.

Помощь 800+ в Польше: что известно

Помощь "Семья 800+" предоставляется каждому ребенку в Польше до достижения им 18-летнего возраста 800 злотых в месяц (более 8000 грн) независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.

Ее могут получить те граждане Украины, которые въехали на территорию Польши после 24 февраля 2022 года. Эту денежную помощь назначает и выплачивает учреждение социального страхования (ZUS).

Напомним, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что его соотечественники устали из-за военных действий в Украине и вызывающего поведения состоятельных украинцев.