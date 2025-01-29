88% поляків виступають за припинення виплат українцям в Польщі: подробиці

Днями кандидат у президенти Польщі від KО Рафал Тшасковскі запропонував виплачувати допомогу тільки тим українцям, які працевлаштовані. Цю ідею швидко підтримав прем’єр-міністр Дональд Туск, який заявив, що пропозиція буде "терміново" розглянута урядом.

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У Польщі в межах передвиборчих перегонів підняли питання щодо доцільності виплат 800+ українцям у Польщі. 88% поляків виступають проти виплати громадянам України такої допомоги. Про це пише видання Rzeczpospolita.

Так, днями, кандидат у президенти Польщі від Koalicji Obywatelskiej Рафал Тшасковскі запропонував виплачувати її тільки тим українцям, які працевлаштовані. Цю ідею швидко підтримав прем’єр-міністр Дональд Туск, який заявив, що пропозиція буде "терміново" розглянута урядом.

"Для нас найважливіше, щоб кожен, хто приходить до нас і хоче розраховувати на підтримку, зміцнював економіку. І тому я пропоную кардинально змінити пільги типу 800+ для українців. Вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі і якщо вони платять податки в Польщі. Це зміна здорового глузду, тому я звертаюся до уряду з проханням попрацювати над зміною законодавства, щоб цей тип вимоги міг бути врахований", — сказав Рафал Тшасковскі.

Опитування IBRiS, проведене на замовлення Rzeczpospolita, виявило, що аж 88% респондентів підтримали пропозицію обмежити виплату тим українцям, які не працюють і не сплачують податки в Польщі.

Бартош Марчук, колишній заступник міністра сім’ї в уряді звернув увагу на питання внесків до бюджету ZUS за рахунок праці українців. Він наголосив, що у 2023 році українці отримали приблизно 11 мільярдів злотих від внесків ZUS (тільки пенсії та пенсії по інвалідності). Крім того, серед інших є: доходи від ПДВ, ПДФО, внесків на медичне страхування.

"Це значно перевищує 20 мільярдів злотих", — підкреслює Марчук.

Він також зазначає, що був би обережним щодо обмеження доступу українців до польських пільг. "Ми ж не хочемо штовхати людей з України, які працюють у нас, до Німеччини?" – запитав він.

Міністр сім’ї та праці Агнешка Дзем’янович-Бонк заявила, що її міністерство "аналізуватиме кожну пропозицію, яка з’явиться", а маршалок Шимон Головня наголосив, що не робитиме безробітних українських матерів заручниками виборчої кампанії.

Допомога 800+ у Польщі: що відомо

Допомога "Родина 800+" надається кожній дитині у Польщі до досягнення нею 18-річного віку 800 злотих на місяць (понад 8000 грн) незалежно від доходу сім'ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які проживають у Польщі.

Її можуть отримати ті громадяни України, які в’їхали на територію Польщі після 24 лютого 2022 року. Цю грошову допомогу призначає та виплачує заклад соціального страхування (ZUS).

Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що його співвітчизники втомилися через військові дії в Україні та викличну поведінку заможних українців.