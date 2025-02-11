Українці підвищили рівень злочинності в Польщі: за які "гріхи" їх затримували найчастіше

Польська поліція за минулий рік затримала 16 437 іноземців. За українцями за рівнем злочинності слідом ідуть грузини і білоруси.

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Громадяни України, які мешкають у Польщі, стали "лідерами" серед іноземців, які за минулий рік скоїли той чи інший злочин на території країни. Таку статистику оприлюднили на RMF FM.

Так, 2024 року польська поліція затримала 16 437 іноземців, що на 857 менше, ніж у 2023 році. За даними Головного управління поліції Польщі, поширеним правопорушенням серед іноземців залишається водіння у стані алкогольного сп'яніння.

2024 року за цей злочин затримано 4214 осіб, що на 408 випадків менше, ніж у 2023 році. Крім того, іноземці вчинили: 2055 крадіжок та 1899 злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Українці найчастіше порушують закон у Польщі

Лідерами за кількістю затримань стали громадяни України, Грузії та Білорусі. Вони у 8 разів скоїли більше злочинів, ніж інші іноземці.

Українці – 9753 затриманих:

Водіння у нетверезому стані – 2943 випадки;

крадіжки – 930 випадків;

шахрайство – 461 випадок;

Грузини – 1780 затриманих:

Крадіжки – 472 випадки;

водіння у нетверезому стані – 334 випадки;

зберігання наркотиків – 200 випадків.

Білоруси – 1122 затриманих:

Водіння у нетверезому стані – 178 випадків;

крадіжки – 130 випадків;

хабарі – 59 випадків.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що іноземців, які вчиняють злочини у Польщі, депортують. Глава уряду доручив Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції розробити оперативний план боротьби зі злочинністю серед іноземців. Він також наголосив, що найближчими днями ці рішення матимуть практичне втілення.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 88% поляків виступають за припинення виплат українцям в Польщі. Кандидат у президенти Польщі від Koalicji Obywatelskiej Рафал Тшасковскі запропонував виплачувати її тільки тим українцям, які працевлаштовані.

Також повідомлялося, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що його співвітчизники втомилися через військові дії в Україні та викличну поведінку заможних українців.