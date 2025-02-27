У Польщі за підозрою у серії вбивств жінок затримали українця: подробиці

До того, як ступити на злочинну стежку, українець не потрапляв у поле зору поліції. Його затримали в його квартирі, де також знайшли вкредені у жертв речі.

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У Польщі у Варшаві трохи більше як за тиждень зафіксовано 4 жорстоких вбивства літніх жінок зі схожим "почерком". За підозрою у злочині затримали громадянина України. Про це повідомляє польське видання TPV.

Протягом дев'яти днів Варшаву вразила серія жорстоких вбивць. За даними слідства, внаслідок нападів загинули чотири жінки, а правоохоронні органи вже затримали двох підозрюваних — українця і поляка.

Перше вбивство сталося в ніч на 16 лютого в районі Старе місто у Варшаві. В одній із квартир було виявлено труп жінки, приблизно близько 80 років. Жінка раніше працювала лікаркою у Польщі та Швеції і жила у квартирі одна. На її тілі виявили сліди боротьби та подряпини.

Злочинець намагався приховати свої сліди і замив усе довкола засобом для чищення. З житла зникли картини, два ноутбуки, два телефони, прикраси, фігурка зі слонової кістки та банківські картки, з яких було знято гроші.

16 лютого в іншому районі польської столиці — Охоті теж було виявлено тіло літньої жінки зі слідами насильницької смерті. Слідчі встановили, що це вбивство пов'язане з попередньою справою.

23 лютого також в районі Охота і теж в квартирі було знайдено труп 89-річної жінки. Жертва була задушена, а з помешкання зникли картини.

25 лютого в районі Урсинів у квартирі було виявлено тіло 73-річної жінки. Злочинець серед ночі змусив пенсіонерку зателефонувати до банку, щоб отримати її кошти. Поліцію повідомив працівник банку, якому вночі зателефонувала старша жінка, щоб змінити доступ до онлайн-банкінгу. Розмова раптово перервалась, тож працівник повідомив служби. Правоохоронці прибули на місце події, але жінка вже була мертва. На одному з балконів присутній на місці прокурор помітив чоловіка. Саме виконавця злочину оперативно затримали. Злочинець спробував втекти, зістрибнувши з вікна другого поверху.

На даний момент у цій справі затримано дві особи — 43-річного громадянина Польщі раніше засудженого за дрібні злочини та його 33-річного спільника — громадянина України, який "у Польщі був чистим". Правоохоронці стверджують, що саме він скоїв одне з 4 вбивств жінок.

Під час обшуків у помешканні чоловіків знайшли деякі крадені речі.

"Обидва підозрюваних зізналися у всіх скоєних злочинах, але їхні пояснення різняться, що свідчить про бажання обілитися. Усі потерпілі знали підозрюваних. На даний момент у нас є провадження щодо чотирьох смертей, у тому числі трьох внаслідок вбивства", — сказав речник місцевої прокуратури.

Поліція продовжує розслідування справи і встановлювати всі деталі злочинів.

Нагадаємо, що громадяни України, які мешкають у Польщі, стали "лідерами" серед іноземців, які за минулий рік скоїли той чи інший злочин на території країни.