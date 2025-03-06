Тыкал в камеры наблюдения "средний палец": 19-летнего украинца депортируют из Польши
Нарушителя задержали в Познани. Пограничная служба Польши выдала решение о депортации 19-летнего гражданина Украины. Также он получил восьмилетний запрет на повторный въезд в Шенгенскую зону.
Из Польши готовятся депортировать украинца, который 12 раз превысил скорость на дорогах. В 10 случаях его нарушения зафиксировали камеры наблюдения. Об этом пишет Yavp.pl.
За год украинец более десятка раз нарушил правила дорожного движения. 19-летний парень за рулем автомобиля BMW превышал скорость в населенных пунктах преимущественно более чем на 50 км/ч. За это он получил аж 119 штрафных баллов.
Каждый раз, когда он видел, как его фиксировали уличные камеры, он тыкал им "средний палец".
Нарушителя задержали в Познани. После задержания оказалось, что это не единственный его конфликт с законом. В прошлом году парня уже штрафовали в Польше за два других нарушения правил скорости на дороге и кражи в магазине. В результате нарушитель уже лишился водительских прав, кроме того, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых.
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На запрос полицейских пограничная служба Польши выдала решение о депортации 19-летнего гражданина Украины. Также он получил восьмилетний запрет на повторный въезд в Шенгенскую зону.
Решением суда парня до исполнения принудительной депортации отправили в закрытый центр для иностранцев.
Напомним, что 27 февраля сообщалось, что в Польше по подозрению в серии убийств женщин задержали украинца. В течение девяти дней Варшаву поразила серия жестоких убийц. По данным следствия, в результате нападений погибли четыре женщины.
Также сообщалось, что граждане Украины, проживающие в Польше, стали "лидерами" среди иностранцев, которые за прошлый год совершили то или иное преступление на территории страны.
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