Тикав у камери спостереження "середній палець": 19-річного українця депортують з Польщі

Порушника затримали у Познані. Прикордонна служба Польщі видала рішення про депортацію 19-річного громадянина України. Також він отримав восьмирічну заборону на повторний в'їзд до Шенгенської зони.

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З Польщі готуються депортувати українця, який 12 разів перевищив швидкість на дорогах. У 10 випадках його порушення зафіксували камери спостереження. Про це пише Yavp.pl.

За рік українець понад десяток разів порушив правила дорожнього руху. 19-річний хлопець за кермом автомобіля BMW перевищував швидкість у населених пунктах переважно на понад 50 км/год. За це він отримав аж 119 штрафних балів.

Кожного разу, коли він бачив, як його фіксували вуличні камери, він тикав їм "середній палець".

Порушника затримали у Познані. Після затримання виявилося, що це не єдиний його конфлікт із законом. Минулого року хлопця вже штрафували в Польщі за два інших порушення правил швидкості на дорозі та крадіжки в магазині. У результаті порушник вже позбувся водійських прав, крім того, йому загрожує штраф до 30 тисяч злотих.

На запит поліцейських прикордонна служба Польщі видала рішення про депортацію 19- річного громадянина України. Також він отримав восьмирічну заборону на повторний в'їзд до Шенгенської зони.

Рішенням суду хлопця до виконання примусової депортації відправили в закритий осередок для іноземців.

Нагадаємо, що 27 лютого повідомлялося, що у Польщі за підозрою у серії вбивств жінок затримали українця. Протягом дев'яти днів Варшаву вразила серія жорстоких вбивць. За даними слідства, внаслідок нападів загинули чотири жінки.

Також повідомлялося, що громадяни України, які мешкають у Польщі, стали "лідерами" серед іноземців, які за минулий рік скоїли той чи інший злочин на території країни.