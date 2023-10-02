Донори на замовлення. Вчені збираються друкувати органи індивідуально для всіх, хто цього потребує

Озброївшись новітніми технологіями і знаннями, дослідники сподіваються вже незабаром надрукувати серця з клітин людини і вже вибрали незвичайного кандидата для його тесту.

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У черзі на трансплантацію серця сьогодні стоять мільйони людей по всій Землі і, на жаль, деякі з них так і не дочекаються рятівного органу. Але вчені зі Стенфордського Університету обіцяють, що в майбутньому, якщо вам потрібне буде нове серце — його виготовлять за індивідуальним замовленням, використовуючи ваші власні клітини. Це може здатися науковою фантастикою, але вони вже роблять усе можливе, щоб втілити цю ідею в життя, повідомляє Stanford University.

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Щороку багато людей потребують пересадки органів, і одним із найбільш затребуваних є серце. Однак цей процес не такий простий. По-перше, існує нестача донорських органів, що призводить до тривалих черг. Багато пацієнтів, на жаль, не витримують очікування. По-друге, навіть якщо відповідний орган знайдено, існує ризик, що організм реципієнта відторгне його. Це відбувається тому, що наша імунна система часто сприймає новий орган як загарбника і намагається атакувати його. Хоча існують препарати, що запобігають такому відторгненню, вони можуть зробити людину більш сприйнятливою до інших захворювань. Таким чином, вислизнувши від хватки смерті, люди, які пройшли трансплантацію органа, тільки починають свою тривалу і виснажливу війну за право на нормальне життя.

Учені давно мріяли про світ, у якому замість очікування донора можна було б просто виростити новий орган, коли це необхідно. Використання власних клітин пацієнта для друку нового органу дало б змогу значно знизити ризик відторгнення. За останні кілька років технологія все більше наближалася до того, щоб зробити це можливим, особливо завдяки досягненням у галузі друку крихітних кровоносних судин у тканинах.

Саме цим і зайнялася група фахівців зі Стенфорда. Їхній амбітний проєкт — це ніщо інше як можливість легко і швидко надрукувати повністю функціонуючі людські серця. Марк Скайлар-Скотт, провідний дослідник цього проєкту, пояснює, що тепер у них є базові знання, що дають змогу приступити до виготовлення повноцінних органів. План передбачає використання машини, званої біореактором, для виробництва різних типів клітин, необхідних для серця. Вважайте, що ці клітини є своєрідним чорнилом для 3D-принтера. Щойно буде отримано достатню кількість клітин, вони надрукують серце і проведуть різноманітні тести, щоб переконатися в його ефективності. Мета проєкту — виробляти по одному серцю кожні два тижні. Кінцевою метою після ретельного тестування є імплантація надрукованих сердець свиням, щоб перевірити, чи зможуть вони функціонувати та підтримувати життя.

Поки що не варто надто радіти, адже до випробувань на людях ще дуже далеко. Хоча команда оптимістично налаштована на проведення випробувань на свинях протягом п'яти років, використання надрукованих органів на людях займе набагато більше часу. Це необхідно для того, щоб переконатися в їхній безпеці та ефективності.

Проте це дослідження є багатообіцяючим кроком на шляху до майбутнього, в якому очікування донорських органів може піти в минуле. Це дослідження не тільки може врятувати безліч життів, а й прокласти шлях до розвитку медицини в галузі заміни інших органів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зробили трансплантацію органів безпечнішою. Одне антитіло може просто переписати правила трансплантації органів, зробивши її безпечнішою, ніж будь-коли.

Також Фокус писав про те, що вчені зробили прорив, успішно пересадивши модифіковані нирки людині. Зробивши сміливий стрибок на шляху до подолання гострої нестачі людських донорських нирок, вчені досягли важливої віхи в ксенотрансплантації, успішно пересадивши генетично модифіковані свинячі нирки пацієнту з мертвим мозком.

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