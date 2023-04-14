Марні придатки. Вчені розповіли, скільки з 78 органів дійсно потрібні людині

Всі знають, що апендикс — марнування місця, проте дослідники вважають, що в нас чимало інших органів, без яких ми могли б обійтися.

Related video

У людському тілі 78 органів — принаймні це найбільш загальноприйнята цифра. Однак давно відомо, що далеко не всі вони абсолютно необхідні. Відмінним прикладом є апендикс — деякі дослідження показують, що без нього нам і зовсім було б краще, пише IFLScience.

Дослідники розповіли, про те, яка мінімальна кількість органів потрібна нам для виживання, а з якими ми могли б попрощатися, не кліпнувши оком.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Органи без яких ми можемо жити

Апендикс

У більшості людей апендикс є невеликою смужкою тканини, яка розміщується в кишківнику і майже не виконує яких-небудь функцій. Однак деякі дослідження показують, що цей орган насправді є менш марним, ніж ми думали.

Однак, якщо він запалюється, це вимагає невідкладної медичної допомоги. Зазначимо, що найчастіше запалення зустрічається у дітей та молодих людей, але дослідники досі не знають, чому це відбувається. На щастя, ми цілком здатні жити без цього органу, тому єдиним лікуванням є його видалення.

Мигдалини (і аденоїди)

Мигдалини та аденоїди — споріднена область тканини, розташована в задній частині носа. Іноді вони здатні викликати проблеми з диханням під час сну, а тому медики радять їх видаляти, часто це відбувається в ранньому віці.

Зазначимо, що мигдалини насправді відіграють роль нашій імунній системі. До того ж їх видалення, на жаль, не завжди здатне усунути хронічні інфекції горла, а тому вчені досі сперечаються, чи їх видалення є хорошим варіантом. Однак, як правило, ми можемо жити без цієї тканини.

Нирки та печінка

Ми насправді не могли б пережити повне видалення печінки, проте видалення її частини – лівої частки у дітей та правої у дорослих – потрапляє до тієї ж категорії, що й нирки. Тобто ми можемо пожертвувати частину печінки або одну з нирок ще комусь.

Очевидно, що жодне хірургічне втручання не обходиться без ризику, проте багато живих донорів не мають тривалих побічних ефектів після трансплантації.

Жовчний міхур

Цей орган виконує функцію зберігання жовчі, необхідної для роботи печінки, але система травлення цілком може обійтися і без нього. Відомо, що камені в жовчному міхурі та проблеми, пов'язані з ними, можуть бути надзвичайно болючими, а тому медики часто рекомендують видалення цього органу.

Репродуктивні органи

Вчені зазначають, що жити можна як без чоловічих, так і без жіночих репродуктивних органів, проте наслідки їхнього видалення будуть різними. Наприклад, жінці, яка не хоче мати дітей, можна видалити матку без помітних наслідків, а збереження хоча б одного яєчника дозволить нормальному гормональному циклу продовжуватися, хоча менструація припиниться. Водночас видалення обох яєчників призведе до негайної менопаузи.

У чоловіків яєчка можуть бути видалені хірургічним шляхом, до того ж якщо буде видалено лише одне з них, сексуальна функція і фертильність не повинні бути порушені.

Органи без яких ми не зможемо жити

Легкі

Видалення однієї легені насправді не вб'є людину, проте люди лише з однією легенею можуть розраховувати на відновлення лише 70% колишньої функції цього органу. Це не вирок, проте означає, що ви не зможете тренуватися, а також робити все повільніше.

Селезінка

Цей орган відіграє важливу роль для імунної системи людини, а її видалення зробить нас сприйнятливішими до інфекцій.

Водночас хвора чи пошкоджена селезінка може спричинити цілу низку негативних наслідків, а тому медики можуть рекомендувати її видалити. Зазначимо, що в такому випадку багато функцій цього органу будуть передані сусіднім, проте вплив на імунну систему збережеться протягом усього життя.

Підшлункова залоза

Технічно людина також здатна прожити без цього органу, проте її видалення все ж таки змінить ваше життя. Часткове або повне видалення підшлункової залози, як правило, може бути проведене при лікуванні раку або інших тяжких захворюваннях.

Однак цей орган відповідає за виробництво інсуліну, а отже, у людини негайно розвинеться діабет. Це означає, що все життя пацієнтам необхідно буде вводити інсулін, а також приймати замісні травні ферменти, які їх організм більше не може виробляти без підшлункової залози. Крім того, доведеться кардинально змінити спосіб життя.

Кишківник та сечовий міхур

Товста кишка, тонка кишка або сечовий міхур можуть бути повністю або частково видалені для лікування таких станів як запальне захворювання кишківника або рак. Однак у деяких випадках потрібно створити стому — отвір на поверхні живота, що пропускає відходи травної системи в спеціальний мішок, який людині доведеться носити. Вони можуть бути тимчасовими чи постійними, але дозволять людям жити без великих частин органів травлення.

Шлунок

Без цього органу людині також вдасться вижити, проте повне видалення шлунка зазвичай використовується лише при лікуванні раку.

Проте людям доведеться змінити свій раціон. Крім того, можуть знадобитися вітамінні добавки, особливо вітамін B12, оскільки організму важко засвоювати його без шлунка. Але при одужанні з часом без цього органу, безумовно, можна обійтися.

Підсумок

Відповідь на питання, які органи насправді необхідні людині виявився трохи складніше, ніж можна було б очікувати спочатку. У першому списку вказані органи, без яких ви насправді змогли б жити без відчутних наслідків. У другому списку містяться органи, без яких ви також змогли б жити, проте лише завдяки сучасній медицині.

Дослідники зазначають, що насправді все залежить від конкретної ситуації та здоров'я людини. Наприклад, без жодних комбінацій органів жити було б легше, тоді як видалення комбінації інших могло б спричинити проблеми зі здоров'ям.

Підсумовуючи, вчені зазначають, що важко назвати мінімальну кількість органів, необхідних для життя. Однак сучасна медицина та здатність нашого тіла адаптуватися до обставин дозволяє нам обходитися без дивної кількості органів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пожвавили органи свині через годину після її смерті.