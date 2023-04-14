Бесполезные придатки. Ученые рассказали, сколько из 78 органов действительно нужны человеку

Все знают, что аппендикс — пустая трата места, однако исследователи считают, что у нас немало других органов, без которых мы могли бы обойтись.

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В человеческом теле 78 органов — по крайней мере, это наиболее общепринятая цифра. Однако давно известно, что далеко не все из них абсолютно необходимы. Отличным примером является аппендикс — некоторые исследования показывают, что без него нам и вовсе было бы лучше, пишет IFLScience.

Исследователи рассказали, о том, какое минимальное количество органов необходимо нам для выживания, с какими из них мы могли бы попрощаться, не моргнув глазом.

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Органы без которых мы можем жить

Аппендикс

У большинства людей аппендикс представляет собой небольшую полоску ткани, которая размешается в кишечнике и почти не выполняет каких-либо функций. Однако некоторые исследования показывают, что этот орган, на самом деле, менее бесполезный, чем мы думали.

Однако если он воспаляется, это требует неотложной медицинской помощи. Отметим, что чаще всего воспаление встречается у детей и молодых людей, но исследователи до сих пор не знают, почему это происходит. К счастью, мы вполне способны жить без этого органа, а потому единственным лечением является его удаление.

Миндалины (и аденоиды)

Миндалины и аденоиды — родственная область ткани, расположенная в задней части носа. Иногда они способны вызывать проблемы с дыханием во время сна, а потому медики советуют их удалять, часто то происходит в раннем возрасте.

Отметим, что миндалины в действительности играют роль в нашей иммунной системе. При этом их удаление, увы, не всегда способно устранить хронические инфекции горла, а потому ученые до сих пор спорят, является ли их удаление хорошим вариантом. Однако, как правило, мы вполне можем жить без этой ткани.

Почки и печень

Мы в действительности не могли бы пережить полное удаление печени, однако удаление ее части — левой доли у детей и правой у взрослых — попадает в ту же категорию, что и почки. То есть мы можем пожертвовать часть печени или одну из почек кому-то еще.

Очевидно, что ни одно хирургическое вмешательство не обходится без риска, однако многие живые доноры не испытывают длительных побочных эффектов после трансплантации.

Желчный пузырь

Этот орган выполняет функцию хранения желчи, необходимой для работы печени, но пищеварительная система человека вполне может обойтись и без него. Известно, что камни в желчном пузыре и проблемы связанные с ними могут быть чрезвычайно болезненными, а потому медики часто рекомендуют удаление этого органа.

Репродуктивные органы

Ученые отмечают, что жить можно как без мужских, так и без женских репродуктивных органов, однако последствия их удаления будут разными. Например, женщине, которая не хочет иметь детей, можно удалить матку без каких-либо заметных последствий, а сохранение хотя бы одного яичника позволит нормальному гормональному циклу продолжаться, хотя менструация прекратится. В то же время удаление обоих яичников приведет к немедленной менопаузе.

У мужчин яички могут быть удалены хирургическим путем, причем, если будет удалено лишь одно из них, сексуальная функция и фертильность не должны быть нарушены.

Органы без которых мы не сможем жить

Легкие

Удаление одного легкого в действительности не убьет человека, однако люди лишь с одним легким могут рассчитывать на восстановление лишь 70% прежней функции этого органа. Это не приговор, однако означает, что вы не сможете тренироваться, а также делать все немного медленнее.

Селезенка

Этот орган играет важную роль для иммунной системы человека, а ее удаление сделает нас более восприимчивыми к инфекциям.

В то же время больная или поврежденная селезенка может вызвать целый ряд негативных последствий, а потому медики могут рекомендовать ее удалить. Отметим, что в таком случае многие функции этого органа будут переданы соседним, однако воздействие на иммунную систему сохранится на протяжении всей жизни.

Поджелудочная железа

Технически человек также способен прожить без этого органа, однако его удаление все же изменит вашу жизнь. Частичное или полное удаление поджелудочной железы, как правило, может быть проведено при лечении рака или других тяжелых заболеваниях.

Однако этот орган отвечает за производство инсулина, а значит у человека немедленно разовьется диабет. Это значит, что всю оставшуюся жизнь пациентам необходимо будет вводить инсулин, а также принимать замещающие пищеварительные ферменты, которые их организм больше не может вырабатывать без поджелудочной железы. Кроме того, придется кардинально изменить образ жизни.

Кишечник и мочевой пузырь

Толстая кишка, тонкая кишка или мочевой пузырь могут быть полностью или частично удалены для лечения таких состояний, как воспалительное заболевание кишечника или рак. Однако в некоторых случаях потребуется создать стому — отверстие на поверхности живота, пропускающее отходы пищеварительной системы в специальный мешок, который человеку придется носить. Они могут быть временными или постоянными, но позволят людям жить без больших частей органов пищеварения.

Желудок

Без этого органа человеку также удастся выжить, однако полное удаление желудка, как правило, используется лишь при лечении рака.

Однако людям придется изменить свой рацион. Кроме того могут потребоваться витаминные добавки, особенно витамин B12, поскольку организму трудно усваивать его без желудка. Но, при выздоровлении со временем, без этого органа, безусловно, можно обойтись.

Итог

Ответ на вопрос о том, какие органы в действительности необходимы человеку оказался немного сложнее, чем можно было ожидать изначально. В первом списке указаны органы без которых вы в действительности смогли бы жить без ощутимых последствий. Во втором списке содержатся органы, без которых вы также смогли бы жить, однако лишь благодаря современной медицине.

Исследователи отмечают, что в действительности все зависит от конкретной ситуации и здоровья человека. Например, без одним комбинаций органов жить было бы легче, тогда как удаление комбинации других могло бы вызвать проблемы со здоровьем.

Подводя итоги, ученые отмечают, что трудно назвать минимальное количество органов, необходимых нам для жизни. Однако современная медицина и способность нашего тела адаптироваться к обстоятельствам позволяет нам обходиться без удивительного количества органов.

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