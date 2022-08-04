На пути к воскрешению людей: ученые оживили органы свиньи через час после ее смерти

Ученые считают свой эксперимент настоящим научным прорывом, который может изменить медицину.

Сердце, печень и почки 100 свиней продолжали функционировать после их смерти благодаря вмешательству американских ученых. Они смогли частично восстановить работоспособность этих органов уже через несколько часов после смерти животных. Ученые считают, что таким образом можно будет в будущем возвращать к жизни умерших людей, сообщает BBC.

Ученые из Йельского университета, США, в рамках эксперимента усыпили 100 свиней и остановили работу их сердца. Через час после смерти всех свиней подключили к специальной восстанавливающей системе под названием OrganEx и в течении шести часов занимались возвращением к жизни органов животных.

Оживление органов

Для этого они использовали синтетическую кровь для переноса кислорода по телу, специальные химические соединения, которые предотвращали полную гибель клеток органов, а также особое устройство для перекачивания крови, которое имитировало ритм бьющегося сердца. Через 6 часов ученые вскрыли трупы свиней и оказалось, что сердце, печень и почки частично восстановили свою работоспособность, хотя они и не действовали так же, как при жизни свиней.

"Мы убедились в том, что восстановление клеток возможно, можно заставить клетки органов не умирать", — говорит Звонимир Врселя из Йельского университета.

[ + – ] Ученые из Йельского университета, США, в рамках эксперимента усыпили 100 свиней и остановили работу их сердца. Через час после смерти всех свиней подключили к специальной восстанавливающей системе под названием OrganEx и в течении шести часов занимались возвращением к жизни органов животных Фото: wikipedia

Как это поможет людям?

Ученые считают свой эксперимент настоящим научным прорывов, который может изменить медицину. Если применить подобный метод к человеку, то таким образом можно увеличить количество органов, которые можно забрать у мертвых доноров. Что еще важнее, то подобным способом можно будет возвращать умерших, например, от утопления или сердечного приступа людей к жизни. Ведь у врачей будет больше времени восстановить доступ кислорода к их органам.

Клетки можно заставить не умирать

Когда сердце перестает работать, телу не хватает кислорода и питательных веществ для того чтобы выжить. В результате клетки организма начинают умирать. Раньше ученые считали, что смерть клеток наступает очень быстро и восстановить их невозможно, но новый эксперимент говорит об обратном.

"Наш эксперимент показал, что возможно восстановить некоторые функции мертвых клеток в органах животного. Они не должны жить через несколько часов после смерти, но они функционируют, хоть и не полностью", — говорит Ненад Сестан из Йельского университета.

Еше одним важным моментом в ходе эксперимента было то, что в какой-то момент после проведения процедуры восстановления работоспособности органов свиней, их шеи и головы начали самопроизвольно двигаться. Ученые считают, что нужно еще исследовать почему это произошло, но возможно, некоторые двигательные функции тела также восстанавливаются после смерти.

Планы на будущее

"Еще нужно провести много исследований перед тем, как эту технологию можно будет применить к людям. Наша главная цель – обеспечить сохранность человеческих органов на более длительное время, чтобы эти органы могли получить нуждающиеся в них живые люди. Конечно, более отдаленные планы – это помочь врачам возвращать умерших людей к жизни через несколько часов после их смерти", — говорит Стивен Лэтэм из Йельского университета.

Фокус уже писал о том, что в рамках другого эксперимента американские ученые смогли вернуть к жизни глаза умершего донора органов. Исследователи считают, что их метод можно будет применить к умершему мозгу человека и таким образом будет возможно воскрешать людей.

Фокус также писал о том, что ученым удалось осуществить новую пересадку сердца свиньи человеку. И эта операция оказалась успешной.