Новая успешная пересадка сердца свиньи человеку: два пациента получили важный орган

Два генетически модифицированных сердца свиньи пересадили людям и это уже вторая подобная попытка в этом году.

Первая трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи состоялась в середине июня, а вторая в начале июля. О том, что операции прошли успешно на днях сообщили ученые из Нью-Йоркского университета, сообщает ScienceAlert.

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Это уже вторая в этом году попытка пересадить сердце свиньи пациентам, которым нужна подобная операция. Первая в истории такая трансплантация состоялась в США в январе этого года, как уже писал Фокус. Но пациент с донорским сердцем прожил всего 2 месяца и скончался. Позже ученые выяснили причину того, почему свиное сердце не прижилось у 57-летнего американца. Как уже писал Фокус, оказалось, что всему виной может быть свиной вирус.

[ + – ] 7 января 2022 года в Медицинском центре Балтиморского университета, штат Мэриленд США, состоялась первая в истории пересадка сердца свиньи человеку. Пациентом был житель штата Мэриленд с неизлечимой болезнью сердца Дэвид Беннетт-старший Фото: Forbes

Но нужно отметить, что трансплантация сердца свиньи обоим новым пациентам состоялась, когда эти люди уже были практически мертвы. У них уже был мертвый мозг, но сердца продолжали биться при поддержке специального оборудования, чтобы провести успешную операцию по пересадке донорского органа.

[ + – ] Изъятое у одного из пациентов сердце Фото: ScienceAlert

Два сердца свиньи, которые пересадили практически мертвым пациентам, функционировали в человеческом теле в течение 72 часов. Для того, чтобы сразу не произошло отторжение человеческим организмом донорского органа, ученые внесли 10 генетических изменений в сердце свиньи.

"Это были важные события в трансплантологии. Свиное сердце билось в груди человека. Нам нужно учиться, тренироваться, чтобы понять, каким образом сделать так, чтобы жизненно важные органы свиней могли помочь людям, которые иногда умирают так и не дождавшись нужного донорского органа", — говорит Роберт Монтгомери из Нью-Йоркского университета.

[ + – ] Два сердца свиньи, которые пересадили практически мертвым пациентам, функционировали в человеческом теле в течении 72 часов Фото: Forbes

По словам ученого, больше испытаний на живых людях можно будет уже провести в течение ближайших нескольких лет.

"Для тех, кто ожидает донорское сердце подобная пересадка – это возможность выжить. И хотя предыдущие исследования выявили возможную причину того, что первый пациент с сердцем свиньи, скончался, мы до сих пор точно не знаем почему он умер. Поэтому сейчас важно проводить испытания на мертвых пациентах, чтобы потом перейти максимально подготовленными к пересадкам органов свиньи живым людям",- говорит Монтгомери.

"Подобные пересадки – это новая важная веха в трансплантационной медицине. Это настоящее чудо, которое может спасти людей. Но, чтобы подобные трансплантации стали обычным делом для хирургов, скорее всего пройдет несколько лет. Но я думаю, что до конца десятилетия это станет возможным", — говорит кардиолог Прити Пирламарла из Маунт-Синай, медицинского комплекса в Нью-Йорке.

По словам Пирламарла, нужно провести еще много подобных испытаний, чтобы понять как заставить генетически модифицированные сердца свиней приживаться в теле человека. Также нужно точно понять, как не передать заболевания свиньи пациенту.

По статистике, только в США от сердечно-сосудистых заболеваний умирает больше всего людей и в этой стране спрос на пересадку сердца остается стабильно высоким.