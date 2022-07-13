Новая успешная пересадка сердца свиньи человеку: два пациента получили важный орган
Два генетически модифицированных сердца свиньи пересадили людям и это уже вторая подобная попытка в этом году.
Первая трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи состоялась в середине июня, а вторая в начале июля. О том, что операции прошли успешно на днях сообщили ученые из Нью-Йоркского университета, сообщает ScienceAlert.
Это уже вторая в этом году попытка пересадить сердце свиньи пациентам, которым нужна подобная операция. Первая в истории такая трансплантация состоялась в США в январе этого года, как уже писал Фокус. Но пациент с донорским сердцем прожил всего 2 месяца и скончался. Позже ученые выяснили причину того, почему свиное сердце не прижилось у 57-летнего американца. Как уже писал Фокус, оказалось, что всему виной может быть свиной вирус.
Но нужно отметить, что трансплантация сердца свиньи обоим новым пациентам состоялась, когда эти люди уже были практически мертвы. У них уже был мертвый мозг, но сердца продолжали биться при поддержке специального оборудования, чтобы провести успешную операцию по пересадке донорского органа.
Два сердца свиньи, которые пересадили практически мертвым пациентам, функционировали в человеческом теле в течение 72 часов. Для того, чтобы сразу не произошло отторжение человеческим организмом донорского органа, ученые внесли 10 генетических изменений в сердце свиньи.
"Это были важные события в трансплантологии. Свиное сердце билось в груди человека. Нам нужно учиться, тренироваться, чтобы понять, каким образом сделать так, чтобы жизненно важные органы свиней могли помочь людям, которые иногда умирают так и не дождавшись нужного донорского органа", — говорит Роберт Монтгомери из Нью-Йоркского университета.
По словам ученого, больше испытаний на живых людях можно будет уже провести в течение ближайших нескольких лет.
"Для тех, кто ожидает донорское сердце подобная пересадка – это возможность выжить. И хотя предыдущие исследования выявили возможную причину того, что первый пациент с сердцем свиньи, скончался, мы до сих пор точно не знаем почему он умер. Поэтому сейчас важно проводить испытания на мертвых пациентах, чтобы потом перейти максимально подготовленными к пересадкам органов свиньи живым людям",- говорит Монтгомери.
"Подобные пересадки – это новая важная веха в трансплантационной медицине. Это настоящее чудо, которое может спасти людей. Но, чтобы подобные трансплантации стали обычным делом для хирургов, скорее всего пройдет несколько лет. Но я думаю, что до конца десятилетия это станет возможным", — говорит кардиолог Прити Пирламарла из Маунт-Синай, медицинского комплекса в Нью-Йорке.
По словам Пирламарла, нужно провести еще много подобных испытаний, чтобы понять как заставить генетически модифицированные сердца свиней приживаться в теле человека. Также нужно точно понять, как не передать заболевания свиньи пациенту.
По статистике, только в США от сердечно-сосудистых заболеваний умирает больше всего людей и в этой стране спрос на пересадку сердца остается стабильно высоким.