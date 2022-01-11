Американские ученые впервые в истории пересадили сердце генно-модифицированной свиньи человеку

Чтобы орган прижился, животному внесли 10 генетических изменений. Это позволило избежать отторжения донорского сердца иммунной системой человека.

В Америке впервые сердце генно-модифицированной свиньи пересадили человеку. Уникальную операцию провели медики Медицинского университета Мэриленда, сообщает The New York Times.

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57-летний пациент Дэвид Беннетт, житель Мэриленда, имел неизлечимую болезнь сердца, при этом в силу патологий не мог быть подвержен обычной пересадке органов. Несколько ведущих центров трансплантологии отказались ему помочь. Последние несколько недель перед операцией он был госпитализирован и прикован к постели.

[ + – ] Для 57-летнего Дэвида Беннетта операция была последним шансом

"Это было либо умереть, либо сделать эту трансплантацию. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний выбор", — рассказал Беннетт.

После операции в течение нескольких дней пациент находился под тщательным наблюдением. К счастью, немедленного отторжения организмом нового органа не произошло.

"Эта операция — прорыв, приближающий нас на один шаг к разрешению кризиса нехватки органов. Просто не хватает донорских человеческих сердец, чтобы удовлетворить длинный список потенциальных реципиентов", — сказал Бартли П. Гриффит, доктор медицинских наук, который руководил уникальной операцией.

Также ученый отметил, что пересадка стала кульминацией многолетних очень сложных исследований по ксенотрансплантологии (пересадке органов животных людям), Успешная процедура предоставила ценную информацию, которая поможет медицинскому сообществу улучшить этот метод для будущих пациентов.

Впервые ксенотрансплантаты были опробованы в 1980-х годах, но от них отказались после неудачной операции в Университете Лома Линда в Калифорнии. Тогда младенцу, родившемуся со смертельным заболеванием сердца, пересадили сердце бабуина. Ребенок умер в течение месяца после процедуры из-за отторжения иммунной системой чужеродного сердца. Однако, в течение многих лет клапаны сердца свиньи успешно использовались для замены их у людей.

Животное-донора предоставила компания регенеративной медицины Revivicor из штата Вирджиния. Для успеха операции три гена, ответственные за быстрое отторжение органов свиньи людьми, были "нокаутированы". Вместо них в донорский геном были вставлены шесть человеческих генов, ответственных за иммунную восприимчивость сердца свиньи. Кроме того, один дополнительный ген у свиньи был исключен, чтобы предотвратить чрезмерный рост ткани сердца свиньи. Всего ученые провели 10 уникальных генных изменений у свиньи-донора. Для генетических исследований и последующих изменений в геноме животного группа ученых получила спонсируемый исследовательский грант в размере 15,7 млн ​​долларов США.

В Украине также трансплантология развивается благодаря запросам пациентов. За прошедшие полтора года Львовский центр трансплантации провел немало операций с пометкой "впервые": первая в Украине пересадка легких, первая — поджелудочной железы, первая за двадцать лет пересадка роговицы глаза.

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