Трансплантация органов в Украине развивается благодаря запросам пациентов, — трансплантолог

Во Львовскую больницу скорой помощи обратилось три пациентки, которым необходима пересадка матки, рассказал Максим Овечко, глава Центра трансплантации во Львове

После того, как во Львовской клинической больнице скорой помощи в сентябре этого года впервые прошла операция по пересадке легких, туда обратилось три женщины, нуждающиеся в пересадке матки. Об этом журнал Фокус пишет в статье "Сердце хорошее, красивое". Как Львов стал лидером трансплантологии в Украине".

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За прошедшие полтора года Львовский центр трансплантации провел немало операций с пометкой "впервые": первая в Украине пересадка легких, первая — поджелудочной железы, первая за двадцать лет пересадка роговицы глаза. По словам Максима Овечко, главы центра, врачи не ставят своей целью каждый раз проводить уникальные операции. Любой новый вызов приходит от потребностей пациента. Однако пересадка любого нового органа требует длительной подготовки. К трансплантации легких, которая считается самой сложной операцией, хирурги шли около двух лет. "Такая тщательная подготовка дает колоссальное развитие разным службам в больнице. Реанимация подтянулась, торакальная хирургия [хирургия органов грудной клетки] подтянулась, кардиохирургия тоже, лаборатория", — комментирует Овечко.

Подробнее читайте в материале: "Сердце хорошее, красивое". Как Львов стал лидером трансплантологии в Украине".