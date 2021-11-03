Трансплантація органів в Україні розвивається завдяки запитам пацієнтів, — трансплантолог

До Львівської лікарні швидкої допомоги звернулися три пацієнтки, яким необхідна пересадка матки, розповів Максим Овечко, голова Центру трансплантації у Львові.

Після того, як у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги у вересні цього року вперше пройшла операція з пересадки легень, туди звернулися три жінки, які потребують пересадки матки. Про це журнал Фокус пише у статті "Серце добре, гарне". Як Львів став лідером трансплантології в Україні?

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За минулі півтора роки Львівський центр трансплантації провів чимало операцій із позначкою "вперше": перша в Україні пересадка легень, перша підшлункової залози, перша за двадцять років пересадка рогівки ока. За словами Максима Овечка, голови центру, лікарі не ставлять за мету щоразу проводити унікальні операції. Будь-який новий виклик надходить від потреб пацієнта. Проте пересадка будь-якого нового органу потребує тривалої підготовки. До трансплантації легень, яка вважається найскладнішою операцією, хірурги йшли майже два роки. "Така ретельна підготовка дає колосальний розвиток різним службам у лікарні. Реанімація підтягнулася, торакальна хірургія [хірургія органів грудної клітки] підтягнулася, кардіохірургія теж, лабораторія", — коментує Овечко.

Детальніше читайте у матеріалі: "Серце добре, гарне". Як Львів став лідером трансплантології в Україні?