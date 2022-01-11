Американські вчені вперше в історії пересадили серце генно-модифікованої свині людині

Щоб орган прижився, тварині внесли 10 генетичних змін. Це дозволило уникнути відторгнення донорського серця імунною системою людини.

В Америці вперше серце генно-модифікованої свині пересадили людині. Унікальну операцію провели медики Медичного університету Меріленд, повідомляє The New York Times.

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57-річний пацієнт Девід Беннетт, житель Меріленда, мав невиліковну хворобу серця, при цьому через патології йому не можна було зробити звичайну пересадку органів. Декілька провідних центрів трансплантології відмовилися йому допомогти. Останні кілька тижнів перед операцією він був госпіталізований і прикутий до ліжка.

[ + – ] Для 57-річного Девіда Беннетта операція була останнім шансом

"Це було або померти, або зробити цю трансплантацію. Я хочу жити. Я знаю, що це постріл у темряві, але це мій останній вибір", — розповів Беннетт.

Після операції протягом декількох днів пацієнт перебував під ретельним наглядом. На щастя, негайного відторгнення організмом нового органу не відбулося.

"Ця операція — прорив, який наближає нас на один крок до вирішення кризи нестачі органів. Просто не вистачає донорських людських сердець, щоб задовольнити довгий список потенційних реципієнтів", — сказав Бартлі П. Гріффіт, доктор медичних наук, який керував унікальною операцією.

Також учений зазначив, що пересадка стала кульмінацією багаторічних дуже складних досліджень із ксенотрансплантології (пересадки органів тварин людям), Успішна процедура надала цінну інформацію, яка допоможе медичній спільноті покращити цей метод для майбутніх пацієнтів.

Уперше ксенотрансплантати були випробувані в 1980-х роках, але від них відмовилися після невдалої операції в Університеті Лома Лінда в Каліфорнії. Тоді немовляті, яке народилося зі смертельним захворюванням серця, пересадили серце бабуїна. Дитина померла протягом місяця після процедури через відторгнення імунною системою чужорідного серця. Однак протягом багатьох років клапани серця свині успішно використовувалися для заміни їх у людей.

Тварину-донора надала компанія регенеративної медицини Revivicor зі штату Вірджинія. Для успіху операції три гени, відповідальні за швидке відторгнення органів свині людьми, були "нокаутовані". Замість них у донорський геном було вставлено шість людських генів, відповідальних за імунну сприйнятливість серця свині. Крім того, один додатковий ген у свині був виключений, щоб запобігти надмірному росту тканини серця свині. Усього вчені провели 10 унікальних генних змін у свині-донора. Для генетичних досліджень і подальших змін у геномі тварини група вчених отримала спонсорований дослідницький грант у розмірі 15,7 млн доларів США.

В Україні також трансплантологія розвивається завдяки запитам пацієнтів. За минулі півтора року Львівський центр трансплантації провів чимало операцій із позначкою "вперше": перша в Україні пересадка легень, перша — підшлункової залози, перша за двадцять років пересадка рогівки ока.

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