Прожил 2 месяца: умер мужчина, которому пересадили свиное сердце (видео)

Без трансплантации у американца не было шансов даже на эти несколько месяцев.

57-летний Дэвид Беннетт из Хагерстауна, штат Мэриленд (США), которому два месяца назад пересадили генетически измененное свиное сердце, скончался накануне, 8 марта, в Медицинском центре Университета Мэриленда, сообщает Daily Mail.

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Американец стал первым человеком в мире, пережившим трансплантацию сердца от свиньи, которая была проведена 7 января этого года. Беннетт был кандидатом на эту новейшую попытку только потому, что в противном случае ему грозила верная смерть. Прикованный к постели и живущий только на аппарате ИВЛ, он бы не пережил пересадку человеческого сердца.

После того, как врачи провели операцию, сын пациента заявил журналистам, что нет никаких гарантий в успехе, однако подчеркнул: медики выполнили свою работу очень профессионально.

Два месяца жизни пациента со свиным сердцем – это прорыв для медиков, поскольку предыдущие попытки такой трансплантации — или ксенотрансплантации — потерпели неудачу в основном из-за того, что тела пациентов быстро отторгали орган животного.

На этот раз хирурги из Мэриленда использовали сердце свиньи с отредактированными генами: ученые модифицировали животное, чтобы удалить гены свиньи, которые вызывают сверхбыстрое отторжение, и добавить человеческие гены, чтобы помочь телу принять орган.

[ + – ] Дэвид Беннет

Сначала сердце свиньи функционировало, и больница Мэриленда периодически выпускала сводки о том, что Беннет, казалось, медленно выздоравливал. В прошлом месяце врачи опубликовали видео, на котором он смотрит Суперкубок со своей больничной койки.

Беннетт прожил значительно дольше с отредактированным геном свиным сердцем, чем одна из последних вех в ксенотрансплантации, когда Малыш Фэй, умирающий калифорнийский младенец, прожил 21 день с сердцем бабуина в 1984 году.

"Мы опустошены потерей мистера Беннета. Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца", – сказал доктор Бартли Гриффит, проводивший операцию в больнице Балтимора.

В прошлом году в США было проведено свыше 41 тыс. трансплантаций, что является рекордом, в том числе около 3800 пересадок сердца. При этом более 106 тыс. человек остаются в национальном списке ожидания, тысячи умирают каждый год, не успев получить орган, а еще тысячи даже не добавляются в список, что считается слишком далекой перспективой.

Напомним, в Украине хирурги впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему подростку. Это произошло в 2021 году.