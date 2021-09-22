"Мы долго готовились": В Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку

Во Львовской клинической больнице впервые в Украине хирурги провели в один день две операции — трансплантацию сердца и легких.

Во львовской клинической больнице впервые в Украине хирурги успешно провели две сложнейшие операции — по трансплантации сердца 13-летнему ребенку и трансплантации легких. Об этом сообщает директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в Facebook.

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Середце пересадили парню из села Зарудцы на Волыни. Его донором стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на донорство дала его жена.

Ребенок болел с июля 2021 года и последние месяцы находился в реанимации Волынского ОДТМО. Потом две недели он провел в больнице скорой помощи Львова. По словам директора клиники, состояние парня было критическим – счет шел на дни.

"Орган ему пересаживал Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым",- сообщает Самчук.

В этот же день осуществили операцию 56-летнему львовянину, который более десяти лет имел хроническое заболевание легких. По словам медиков, он не выходил из квартиры и не мог обходиться без кислорода. Без новых легких он не смог бы прожить и несколько месяцев.

Трансплантацию легких провели кардиохирурги Игорь Гуменный, Роман Домашич и Юрий Король с помощью польских врачей Пьотра Пасека, Мацека Урлика и Томаша Стонцеля, которые приехали из Силезской клиники г.Забже.

"За один день мы во Львове выполнили две уникальные для нашей страны операции. Мы долго готовились, чтобы воплотить это в жизнь. И, без преувеличения, на эти события вся Украина ждала много лет", — написал Самчук.

По словам медика, эти операции стали огромным шагом в сторону трансплантационной независимости. Теперь украинские граждане не обязаны ехать на дорогое лечение за границе, поскольку такие операции доступны в Украине.

"Теперь нужно сделать так, чтобы этих операций были сотни в год, и каждый украинец, который нуждается в донорском органе, его получил", — подытожил директор.

Напомним, что в июле львовские специалисты впервые сделали гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci. Пациентка выписалась из больницы через два дня.

Сложную операцию провели хирурги в Херсоне. Пациенту пришили отрезанную руку и этим спасли ему жизнь.