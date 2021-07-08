Во Львове впервые сделали гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci (фото)
Благодаря миниинвазивности операции, 19-летняя девушка выписалась из больницы на второй день после хирургического вмешательства.
Впервые в Западной Украине специалисты клинической больницы скорой медицинской помощи Львова выполнили гинекологическую операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci.
Как сообщает пресс-служба лечебного учреждения в Facebook, их пациенткой стала 19-летняя девушка, которая в течении двух лет страдала от постоянных тазовых болей и нарушения менструального цикла. Кроме этого, отметили медики, у девушки было диагностировано бесплодие.
"После тщательного обследования специалисты обнаружили дермоидную кисту правого яичника. Это опухолевое, хотя и доброкачественное, образование, чаще всего подлежит только хирургическому лечению. Обычно, такая киста образуется еще с рождения", – рассказали в больнице.
Учитывая возраст и заболевания пациентки, медики приняли решение хирургического вмешательства с помощью роботической системы Da Vinci.
Отмечается, что использование микроинструментов и 3D изображения высокой четкости позволило специалистам удалить кисту с помощью нескольких маленьких проколов.
В больнице сообщают, что вмешательство прошло успешно. Миниинвазивнисть операции позволила девушке уже на второй день после операции выписаться из больницы.
Напомним, в марте в этой больнице провели уникальную операцию – впервые в Украине робот-хирург da Vinci прооперировал ребенка.
Также в этом медучреждении провели трансплантацию органов от одного донора сразу четырем пациентам. Посмертным донором стала 45-летняя местная жительница, умершая от разрыва аневризмы.
Фокус писал о том, что Минздрав рассчитывает в 2021 году провести в Украине не менее 250 трансплантаций.