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Во Львове органы одного донора пересадили сразу четырем пациентам (фото)

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Фото: facebook.com/andriy.sadovyi | Во Львове органы донора пересадили четырем пациентам

Медики провели уникальную операцию по трансплантации органов 

В больнице скорой медицинской помощи Львова врачи провели трансплантацию органов от одного донора сразу четырем пациентам.

Как информирует пресс-служба Львовского горсовета, донором стала 45-летняя местная жительница, скончавшаяся от разрыва аневризмы.

Сообщается, что реципиентам пересадили две почки умершей женщины, а также печень и сердце.

"Для членов семьи женщины ее смерть стала огромным и неожиданным ударом, потому что никто из них даже не подозревал о болезни. Однако они нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, которое подарило шанс сразу четырем людям", – заявил руководитель больницы Олег Самчук.

Операцию львовские врачи делали совместно с коллегами из Института сердца и Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Львов, больница, хирурги, операция, трансплантация, донор,
Во Львове органы донора пересадили четырем пациентам
Львов, больница, хирурги, операция, трансплантация, донор,
Во Львове органы донора пересадили четырем пациентам
Львов, больница, хирурги, операция, трансплантация, донор,
Во Львове органы донора пересадили четырем пациентам
Львов, больница, хирурги, операция, трансплантация, донор,
Львов, больница, хирурги, операция, трансплантация, донор,
Львов, больница, хирурги, операция, трансплантация, донор,

В свою очередь, мэр Львова Адрей Садовой выразил соболезнования родственникам умершей.

Сообщение Андрея Садового

Ранее сообщалось, что МОЗ рассчитывает в 2021 году провести в Украине не менее 250 трансплантаций.

В декабре прошлого года Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца французской компании "Carmat", после 10 лет безуспешных попыток производителя пробиться на рынок ЕС.

Также мы писали, что в больнице Львова умер мужчина, которому в начале августа хирурги из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадили поджелудочную железу. 