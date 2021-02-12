Во Львове органы одного донора пересадили сразу четырем пациентам (фото)

Медики провели уникальную операцию по трансплантации органов

В больнице скорой медицинской помощи Львова врачи провели трансплантацию органов от одного донора сразу четырем пациентам.

Как информирует пресс-служба Львовского горсовета, донором стала 45-летняя местная жительница, скончавшаяся от разрыва аневризмы.

Сообщается, что реципиентам пересадили две почки умершей женщины, а также печень и сердце.

"Для членов семьи женщины ее смерть стала огромным и неожиданным ударом, потому что никто из них даже не подозревал о болезни. Однако они нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, которое подарило шанс сразу четырем людям", – заявил руководитель больницы Олег Самчук.

Операцию львовские врачи делали совместно с коллегами из Института сердца и Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

[ + – ] Во Львове органы донора пересадили четырем пациентам [ + – ] Во Львове органы донора пересадили четырем пациентам [ + – ] Во Львове органы донора пересадили четырем пациентам

В свою очередь, мэр Львова Адрей Садовой выразил соболезнования родственникам умершей.

[ + – ] Сообщение Андрея Садового

Ранее сообщалось, что МОЗ рассчитывает в 2021 году провести в Украине не менее 250 трансплантаций.

В декабре прошлого года Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца французской компании "Carmat", после 10 лет безуспешных попыток производителя пробиться на рынок ЕС.

Также мы писали, что в больнице Львова умер мужчина, которому в начале августа хирурги из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадили поджелудочную железу.