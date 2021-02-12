У Львові органи одного донора пересадили відразу чотирьом пацієнтам (фото)

Медики провели унікальну операцію з трансплантації органів

У лікарні швидкої медичної допомоги Львова лікарі провели трансплантацію органів від одного донора відразу чотирьом пацієнтам.

Як інформує прес-служба Львівської міськради, донором стала 45-річна місцева жителька, яка померла від розриву аневризми.

Повідомляється, що реципієнтам пересадили дві нирки померлої жінки, а також печінку і серце.

"Для членів сім'ї жінки її смерть стала величезним і несподіваним ударом, тому що ніхто з них навіть не підозрював про хворобу. Однак вони знайшли в собі сили прийняти, можливо, найважче в житті рішення, яке подарувало шанс відразу чотирьом людям", — заявив керівник лікарні Олег Самчук.

Операцію львівські лікарі робили спільно з колегами з Інституту серця і Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова.

[ + – ] У Львові органи донора пересадили чотирьом пацієнтам [ + – ] У Львові органи донора пересадили чотирьом пацієнтам [ + – ] У Львові органи донора пересадили чотирьом пацієнтам

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття родичам померлої.

[ + – ] Повідомлення Андрія Садового

Раніше повідомлялося, що МОЗ розраховує у 2021 році провести в Україні не менше 250 трансплантацій.

У грудні минулого року Європа вперше ліцензувала продаж штучного серця французькою компанією "Carmat", після 10 років безуспішних спроб виробника пробитися на ринок ЄС.

Також ми писали, що в лікарні Львова помер чоловік, якому на початку серпня хірурги з України та Німеччини вперше в нашій країні пересадили підшлункову залозу.