У Львові органи одного донора пересадили відразу чотирьом пацієнтам (фото)
Медики провели унікальну операцію з трансплантації органів
У лікарні швидкої медичної допомоги Львова лікарі провели трансплантацію органів від одного донора відразу чотирьом пацієнтам.
Як інформує прес-служба Львівської міськради, донором стала 45-річна місцева жителька, яка померла від розриву аневризми.
Повідомляється, що реципієнтам пересадили дві нирки померлої жінки, а також печінку і серце.
"Для членів сім'ї жінки її смерть стала величезним і несподіваним ударом, тому що ніхто з них навіть не підозрював про хворобу. Однак вони знайшли в собі сили прийняти, можливо, найважче в житті рішення, яке подарувало шанс відразу чотирьом людям", — заявив керівник лікарні Олег Самчук.
Операцію львівські лікарі робили спільно з колегами з Інституту серця і Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття родичам померлої.
Раніше повідомлялося, що МОЗ розраховує у 2021 році провести в Україні не менше 250 трансплантацій.
У грудні минулого року Європа вперше ліцензувала продаж штучного серця французькою компанією "Carmat", після 10 років безуспішних спроб виробника пробитися на ринок ЄС.
Також ми писали, що в лікарні Львова помер чоловік, якому на початку серпня хірурги з України та Німеччини вперше в нашій країні пересадили підшлункову залозу.