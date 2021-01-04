МОЗ рассчитывает в 2021 году провести в Украине не менее 250 трансплантаций

Планируется все трансплантации почек и печени, в которых нуждаются украинцы, проводить в отечественных клиниках.

Минздрав в 2021 году предпримет ряд мер, чтобы приблизить Украину к трансплантационной независимости. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В 2021 году в Украине состоится минимум 250 трансплантаций. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Планируем все трансплантации почек и печени, в которых нуждаются наши граждане, провести в Украине. В этом году будет впервые проведена трансплантация легких", – добавил министр.

Также в этом году появится возможность трансплантации рук и ног, что особенно актуально для украинских военнослужащих. Будет разработан механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и лиц, нуждающихся в трансплантации, самолетов и вертолетов как гражданской авиации, так и ведомственных: Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Национальной полиции, Государственной пограничной службы.

Для того, чтобы системно развивать сферу трансплантации в стране, МОЗ создаст пакет медицинских услуг для сопровождения больного после трансплантации.

Напомним, в августе Степанов говорил, что при Минздраве создано подразделение высокотехнологичной медицины, которое занимается вопросами трансплантации. Верховная Рада приняла закон, который открыл возможности для развития системы трансплантации в Украине. Однако нужно еще принять большое количество подзаконных актов, чтобы система трансплантации работала в правовом поле. Сейчас Минздрав разрабатывает их.

Министерство разработало тарифы на услуги и составляющие, которые возникают при трансплантации. Ведется работа по созданию единой государственной информационной системы по вопросам трансплантации. Благодаря этой системе для трансплантации можно будет быстро найти подходящего донора.

В начале июля президент Владимир Зеленский говорил, что хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов. "Давайте сделаем это. Я понял, какие средства – 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем", – сказал он тогдашнему заместителю главы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

Еще в октябре 2018 года сообщалось, что Министерство здравоохранения начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Ранее Фокус писал о том, что изменит новый закон о трансплантации.

30-летний житель Мукачево, собственное сердце которого после пневмонии было в критическом состоянии и за последний год останавливалось шесть раз, перенес пересадку 25 декабря 2020 года. Несмотря на успешную операцию, через три дня он умер.