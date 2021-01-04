30-летний житель Мукачево умер после пересадки сердца во Львове
Собственное сердце мужчины, подорванное пневмонией, останавливалось шесть раз за год.
Новое сердце не спасло молодого мужчину, несмотря на успешную операцию по его пересадке, передает "Перший.com.ua".
30-летний житель Мукачево, собственное сердце которого после пневмонии было в критическом состоянии и за последний год останавливалось шесть раз, перенес пересадку 25 декабря 2020 года. Операцию провел заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации Центра сердца и сосудов больницы Роман Домашич. Донором стала 42-летняя жительница Львова, которая попала в больницу с тяжелым инсультом. После того, как ее мозг умер, мать женщины, ее муж и сын дали согласие на донорство.
Еще 28 декабря жена пациента написала в социальной сети Фейсбук, что дела у ее мужа плохи:
"Мой муж все еще в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать".
3 января мужчины не стало. Вдова написала в сети о смерти любимого человека:
"Теперь ты наш ангел…Как же ты нас любил, солнышко мое😭😭ты себе отказывал, лишь бы мы все имели😭😭😭😭 Никогда не жаловался, не обижал нас, бесконечно, больше жизни любил😭а теперь мы сами… Как жить без тебя? Приди хоть во сне, поговори🙏🙏🙏не могу без тебя😭😭ты же обещал быть с нами…".
У молодого украинца остались двое несовершеннолетних детей: дочь и сын.
В августе прошлого года во Львова умер пациент, которому в начале месяца хирурги из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадили поджелудочную железу.
"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", – сообщили в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.