"Единственный человек в мире": американка живет со свиной почкой и установила рекорд

53-летняя Тована Луни рассказала, что чувствует себя как "суперженщина". Доктор Роберт Монтгомери подчеркнул, что ее успех стал кульминацией усилий медиков еще с 2021 года.

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Американка установила рекорд, прожив с трансплантированной ей свиной почкой 61 день. Об этом 26 января сообщили в Sky News.

53-летняя Тована Луни пережила экспериментальную трансплантацию в ноябре. До этого она стояла в очереди почти 8 лет с надеждой найти подходящую почку. В 1999 году женщина пожертвовала одну из своих почек матери. Однако через несколько лет в результате осложнений во время беременности и у нее самой развилась почечная недостаточность.

Теперь Луни чувствует себя как "суперженщина". Она поделилась, что во время долгих прогулок даже опережает родных. Пациентка покинула больницу только через 11 дней после операции, но еще месяц находилась в Нью-Йорке под наблюдением врачей. После этого она вернулась домой в Алабаму.

"Если бы вы увидели ее на улице, вы бы даже не представляли, что она единственный человек в мире, который ходит со свиным органом внутри, который функционирует", — рассказал доктор NYU Langone Health Роберт Монтгомери, который руководил трансплантацией.

Фото Тованы Луни (в центре) и Роберта Монтгомери (справа) Фото: NYU Langone Health

По его словам, новая почка Луни функционирует "абсолютно нормально". Однако благодаря успеху проведенной операции медики оказались на неизведанной территории.

"Правда в том, что мы на самом деле не знаем, какие будут следующие препятствия, потому что мы впервые зашли так далеко. Нам придется продолжать внимательно следить за ней", — пояснил Монтгомери.

Отмечается, что свиные органы могут помочь с проблемой острой нехватки органов, доступных для трансплантации. Только в Великобритании на операции ждут примерно 7500 человек, за прошлый год своего шанса на новую жизнь так и не дождались более 415 пациентов. В США очередь на трансплантацию достигает более 100 тысяч человек, и большинству из них нужны почки.

"Это благословение. Я чувствую, что мне дали еще один шанс на жизнь. Я не могу дождаться, когда смогу снова путешествовать и проводить больше качественного времени со своей семьей и внуками", — поделилась Луни.

Американские больницы обмениваются информацией о том, что сработало, а что — нет. Медики готовятся к первым в мире официальным исследованиям ксенотрансплантации, которые должны начаться уже в этом году.

"Тована является кульминацией прогресса, которого мы достигли в ксенотрансплантации с момента, когда мы провели первую операцию в 2021 году. Она служит маяком надежды для тех, кто борется с почечной недостаточностью", — подчеркнул Монтгомери.

Фото Тованы Луни Фото: NYU Langone Health

В Medical Express уточнили, что экспериментальную трансплантацию сделали еще четырем американцам. Пациентам пересадили два свиных сердца и две почки, однако ни один из них не прожил более двух месяцев.

Ученые генетически изменяют свиней, что делает их органы похожими на человеческие. Доктор Тацуо Каваи из Массачусетской общей больницы, который в прошлом году провел первую в мире трансплантацию свиной почки, рассказал, что Луни была намного здоровее других реципиентов. Ожидается, что ее прогресс поможет получить информацию для следующих таких попыток.

Луни провела 8 лет на диализе. Когда врачи установили, что у нее выработался сверхвысокий уровень антител, аномально готовых атаковать другую человеческую почку, женщина решила принять участие в эксперименте. Примерно через три недели после операции медики уловили едва заметные признаки отторжения, но после успешного лечения никаких таких признаков больше не фиксировали. Сейчас невозможно спрогнозировать, как долго американке прослужит ее новая почка, но в случае отказа она сможет вернуться на диализ.

Напомним, в конце апреля 2024 года сообщалось об успешной трансплантации механической сердечной помпы с генномодифицированной свиной почкой. Пациентка Лиза Пизано страдала тяжелой сердечной недостаточностью и болезнью почек в последней стадии, диализ был для нее уже неэффективным.

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