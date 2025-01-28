Мужчина стал "серьезным преступником", чтобы власти признали его живым: что он сделал

Мужчина боялся, что все его имущество конфискуют, поскольку правительство объявило его мертвым и выдало свидетельство о смерти. Если его имя внесут в полицейские протоколы, то он может достичь своей цели.

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40-летний мужчина Бабурам Бхил из села Митора в штате Раджастан в Индии избил нескольких учителей и взял в заложники учеников местной школы, чтобы власти признали его живым. Об этом пишет Oddity Central.

Сначала мужчина долгое время пытался исправить ошибку и убедить власть, что он все еще жив, обращаясь к старейшинам села и государственным органам. Однако это не принесло никаких результатов.

Опасаясь, что все его имущество будет конфисковано правительством после его "смерти", Бабурам пришел к выводу, что стать серьезным преступником — лучший способ привлечь внимание к своей проблеме.

Он взял нож и бутылку с бензином и начал терроризировать местную школу.

Когда он зашел в помещение школы, то нанес тяжкие телесные повреждения нескольким учителям, а также одному из родителей.

Кроме того, Бабурам Бхил также взял в заложники нескольких учеников и учителей, пока правоохранители не прибыли и не арестовали его.

Во время допроса мужчина объяснил, что его несправедливо объявили мертвым, и после неоднократных попыток аннулировать свидетельство о смерти он начал отчаянно пытаться доказать, что он жив.

Он решил, что совершение достаточно серьезных преступлений для того, чтобы его арестовали, не оставит полиции другого выбора, кроме как арестовать его и записать его имя в полицейские протоколы, как доказательство того, что он на самом деле не был мертвым.

"Бабурам был арестован за свои преступления, но его план может сработать, поскольку полиция объявила о расследовании его заявлений", — отметили журналисты.

Напомним, в Эквадоре 76-летняя Белла Монтоя, которую родственники признали мертвой, чудом ожила во время своих поминок.

Фокус также писал о том, как мужчина вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны.