Чоловік став "серйозним злочинцем", щоб влада визнала його живим: що він зробив

Чоловік боявся, що все його майно конфіскують, оскільки уряд оголосив його мертвим та видав свідоцтво про смерть. Якщо його ім'я внесуть у поліцейські протоколи, то він може досягти своєї мети.

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40-річний чоловік Бабурам Бхіл із села Мітора в штаті Раджастан в Індії побив кількох вчителів та взяв у заручники учнів місцевої школи, щоб влада визнала його живим. Про це пише Oddity Central.

Спочатку чоловік тривалий час намагався виправити помилку та переконати владу, що він все ще живий, звертаючись до старійшин села та державних органів. Проте це не принесло жодних результатів.

Побоюючись, що все його майно буде конфісковано урядом після його "смерті", Бабурам дійшов до висновку, що стати серйозним злочинцем – найкращий спосіб привернути увагу до своєї проблеми.

Він взяв ніж і пляшку з бензином і почав тероризувати місцеву школу.

Коли він зайшов до приміщення школи, то завдав тяжких тілесних ушкоджень кільком вчителям, а також одному з батьків.

Крім того, Бабурам Бхіл також взяв у заручники декількох учнів і вчителів, поки правоохоронці не прибули і не заарештували його.

Під час допиту чоловік пояснив, що його несправедливо оголосили мертвим, і після неодноразових спроб анулювати свідоцтво про смерть він почав відчайдушно намагатися довести, що він живий.

Він вирішив, що вчинення достатньо серйозних злочинів для того, щоб його заарештували, не залишить поліції іншого вибору, окрім як заарештувати його і записати його ім'я в поліцейські протоколи, як доказ того, що він насправді не був мертвим.

"Бабурам був заарештований за свої злочини, але його план може спрацювати, оскільки поліція оголосила про розслідування його заяв", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, в Еквадорі 76-річна Белла Монтоя, яку родичі визнали мертвою, дивом ожила під час своїх поминок.

Фокус також писав про те, як чоловік повернувся додому із заробітків й потрапив на власний похорон.