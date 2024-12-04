Індія відокремлює військову промисловість від Росії: розширює співпрацю із Заходом, — аналітики

Керівництво Індії згорнуло плани щодо спільного з Росією розроблення та виробництва вертольотів і сучасних винищувачів. Нью-Делі також тепер будує власні підводні човни.

Індія прагне відокремити свою оборонну промисловість від Росії й розширює співпрацю із західними оборонними компаніями, намагаючись вибудувати власну оборонну промислову базу. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 3 грудня.

Автори публікації посилаються на дані Bloomberg. Американське видання 3 грудня повідомило, що високопоставлені індійські чиновники заявили про різке скорочення замовлень на оборонне обладнання з Росії. Аналогічні товари вони почали закуповувати у західних постачальників.

Повідомляється, що Індія скасувала плани щодо спільного розроблення та виробництва вертольотів і сучасних винищувачів з Росією деякий час тому, і що навряд чи будуть просуватися плани щодо оренди російського атомного підводного човна для навчання індійських екіпажів. Нью-Делі тепер будує свої власні підводні човни.

Журналісти посилалися на високопоставленого індійського чиновника, який на умовах анонімності заявив, що російська зброя часто дешевша за західну, але потребує частого ремонту. Тому довгострокові витрати обходяться дорожче.

Аналітики Інституту раніше відзначали зростання напруженості у відносинах між Росією та Індією, зокрема через візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді 23 серпня в Україну. А також через непрямі постачання індійських артилерійських боєприпасів через європейських посередників в Україну.

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Нагадаємо, що експерти запропонували оригінальне рішення стосовно старих МіГ-21, з яких можуть зробити ракети.

Також повідомлялося, що 4 грудня в Міноборони заявили, що Україна вийшла на серійне виробництво ракет "Паляниця" і Р-360 "Нептун".