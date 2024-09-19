Всупереч протестам Москви індійську зброю таємно передають Україні: у Reuters розкрили схему

Росія — головний постачальник зброї до Індії: на індійський збройовий експорт припадає 60% постачання з РФ. Автори публікації називають появу індійських снарядів у України "вогнем по своїх", але водночас зазначають, що частка індійської зброї в ЗСУ не перевищує 1%.

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Боєприпаси, які продають індійські виробники, надходять в Україну через європейських посередників, а Нью-Делі не намагається цьому перешкодити, хоча представники Москви висловлюються проти. Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела.

Щонайменше 11 урядових чиновників і представників оборонної індустрії Індії та Європи підтвердили постачання озброєнь Україні. На це також вказує й аналіз комерційних даних, проведений журналістами Reuters.

З'ясувалося, що Індія постачає Україні зброю вже понад рік. Законодавство Індії щодо експорту зброї обмежує використання озброєнь заявленими покупцями, якщо є ризик того, що майбутні продажі припиняться через недозволені постачання.

Представники Кремля порушували питання про індійські озброєння щонайменше двічі, зокрема в липні на зустрічі міністра закордонних справ Сергія Лаврова зі своїм колегою з Нью-Делі, це підтвердили три офіційні представники Індії.

Офіційних підтверджень немає. У січні цього року глава МЗС Індії Рандхір Джайсвал, виступаючи на пресконференції, заявив, що його країна не продавала, а так само і не постачала боєприпаси Україні.

За даними журналістів, частка індійських боєприпасів на передовій в Україні незначна і становить у межах 1% того, що Київ імпортував від початку повномасштабного вторгнення. Автори публікації також не змогли встановити, чи європейські країни перепродали зброю Києву, чи передали безплатно.

Серед тих, хто постачає Україні індійські боєприпаси, — Чехія (представники якої очолюють таку ініціативу в ЄС), а також Італія. Зі слів журналістів, про це повідомили офіційні особи державної компанії Yantra India, чиї боєприпаси є у ЗСУ.

Снаряд калібру 155 мм завантажується в гаубицю М777

Китайський фактор

Індія і США зміцнюють оборонне партнерство і дипломатичні зв'язки на тлі зростання військової потужності Китаю, який в обох країнах розглядають як головного потенційного противника.

Водночас Індія зберігає тісні взаємини з Росією — своїм багаторічним партнером. Влада країни відмовляється приєднатися до західних санкцій проти Москви. Водночас Нью-Делі, найбільший світовий імпортер зброї, також розглядає затяжну війну в Європі як можливість розвинути й свій сектор експорту зброї.

За інформацією аналітичного центру Stockholm International Peace Research Institute, у період 2018-2023 рр. Індія поставила в інші країни озброєнь на понад 3 млрд доларів. 30 серпня представники Міноборони країни заявили, що за рік оборонний експорт перевищив 2,5 млрд доларів, і що в планах, до 2029 року досягти позначки в 6 млрд.

Доступні комерційні дані свідчать про те, що за два роки до лютого 2022 року компанії Yantra, Munitions India і Kalyani Strategic Systems передали матеріали для виготовлення снарядів Чехії, Італії, Іспанії та Словенії на 2,8 млрд доларів. Оборонні підрядники цих країн відіграють помітну роль у ланцюжках зброї для України.

Фото: Kalyani Strategic Systems | Виробничий цех індійської компанії

З лютого 2022 року по липень 2024-го сума постачання перевищила 135,25 млн, сюди входять і готові боєприпаси, які Індія почала експортувати в чотири згадані країни.

Арзан Тарапоре, індійський експерт з оборонної частини в Стенфордському університеті сказав, що прагнення Делі збільшити експорт зброї стало головним фактором у постачаннях Києву.

Негласні постачання: як індійські снаряди потрапляють в Україну

За словами представника Yantra, італійський оборонний підрядник Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES) — одна з компаній, що передають Києву снаряди індійського виробництва.

MES — найбільший закордонний клієнт Yantra. Повідомляється, що італійці купують порожні снаряди в Індії та наповнюють їх вибухівкою. Уточнюється, що у кількох західних фірм були можливості, щоб додати вибухівку в снаряди, але не вистачало виробничих потужностей для масового виробництва.

У річному звіті Yantra з 2022-го до 2023-го йдеться про угоду з неназваним італійським клієнтом про створення виробничої лінії для снарядів L15A1. Колишній керівник Yantra повідомив, що йдеться про MES. Згідно з митними деклараціями, з лютого 2022 року по липень 2024 року Yantra передала MES порожні боєприпаси L15A1 калібру 155 мм на 35 млн доларів.

У митних записах також зазначено, що в лютому 2024 року британська компанія Dince Hill експортувала боєприпаси на суму 6,7 млн доларів з Італії в Україну.

Серед іншого, і згадані L15A1 155 мм. У митній декларації зазначалося, що MES виготовила їх для Міноборони України — для "підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності" країни.

Ще один приклад

Фото: Czech Defence Systems | Боєприпаси

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте в травні розповів у соцмережах про угоду з Чехією, яка уможливила передачу снарядів 120 і 125 мм від Munitions India компанії Czech Defence Systems.

Активісти, які виступають на підтримку Палестини, стверджували, що судно Borkum з індійською зброєю, яке зупинилося в іспанському порту, везло зброю в Ізраїль. У травні іспанські журналісти El Mundo писали, що кінцевим пунктом призначення все ж була Україна. Високопоставлені джерела в Іспанії це підтвердили.

Митні записи від 27 березня показують, що Munitions India відправила 10 000 мінометних снарядів 120 і 125 мм на суму понад 9 мільйонів доларів з індійського міста Ченнаї компанії Czech Defence Systems.

"Вогонь по своїх"

Росія постачає Індії понад 60% всього індійського збройового імпорту і розглядається місцевим урядом як важливий збройовий партнер. У липні індійський прем'єр Нарендра Моді відвідав Москву, яка була першою в списку його закордонних візитів після обрання на третій термін.

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Того ж місяця в Казахстані відбулася зустріч високопоставленого індійського дипломата Субраманьяма Джайшанкара і глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Російський міністр чинив тиск на закордонного колегу якраз через боєприпаси, які використовують українські сили. Він говорив, що деякі зі снарядів виробляють державні компанії. Цим поділився представник індійського керівництва, якому було відомо про зустріч. При цьому чиновник висловлюється проти позиції Джайшанкара, який, судячи з усього, підтримав військове сприяння Україні.

Експерт з безпеки в Південній Азії з Королівського коледжу Лондона Волтер Ладвіг сказав, що постачання відносно невеликої кількості боєприпасів вигідні Індії в геополітичному сенсі. У такий спосіб країна демонструє західним партнерам, що не підтримує війну Росії в Україні, а у Москви мало важелів впливу на рішення Нью-Делі.

Нагадаємо, що на початку вересня ексглава МЗС Дмитро Кулеба закликав союзників допомогти перехоплювати ракети РФ над Україною.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що в російському Торопці було знищено "найпотужніший" склад боєприпасів.