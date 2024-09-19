Вопреки протестам Москвы индийское оружие тайно передают Украине: в Reuters раскрыли схему

Россия — главный поставщик оружия в Индию: на индийский оружейный экспорт приходится 60% поставок из РФ. Авторы публикации называют появление индийских снарядов у Украины "огнем по своим", но при этом отмечают, что доля индийского оружия в ВСУ не превышает 1%.

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Боеприпасы, которые продают индийские производители, поступают в Украину через европейских посредников, а Нью-Дели не пытается этому помешать, хотя представители Москвы высказываются против. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По меньшей мере 11 правительственных чиновников и представителей оборонной индустрии Индии и Европы подтвердили поставки вооружений Украине. На это также указывает и анализ коммерческих данных, проведенный журналистами Reuters.

Выяснилось, что Индия поставляет Украине оружие уже больше года. Законодательства Индии относительно экспорта оружия ограничивает использование вооружений заявленными покупателями, если есть риск того, что будущие продажи прекратятся из-за неразрешенных поставок.

Представители Кремля поднимали вопрос о поставках индийских вооружений по меньшей мере дважды, среди прочего в июле на встрече министра иностранных дела Сергея Лаврова со своим коллегой из Нью-Дели, это подтвердили три официальных представителя Индии.

Официальных подтверждений нет. В январе этого года глава МИД Индии Рандхир Джайсвал, выступая на пресс-конференции, заявил, что его страна не продавала, а равно и не поставляла боеприпасы Украине.

По данным журналистов, доля индийских боеприпасов на передовой в Украине, незначительная, и составляет в пределах 1% того, что Киев импортировал с начала полномасштабного вторжения. Авторы публикации также не смогли установить, европейские страны перепродали оружие Киеву или передали бесплатно.

Среди тех, кто поставляет Украине индийские боеприпасы, — Чехия (представители которой возглавляют такую инициативу в ЕС), а также Италия. Со слов журналистов, об этом сообщили официальные лица государственной компании Yantra India, чьи боеприпасы есть у ВСУ.

Снаряд калибра 155 мм загружается в гаубицу М777

Китайский фактор

Индия и США укрепляют оборонное партнерство и дипломатические связи на фоне роста военной мощи Китая, который в обеих странах рассматривают как главного потенциального противника.

Вместе с тем Индия сохраняет тесные взаимоотношения с Россией — своим многолетним партнером. Власти страны отказываются присоединиться к западным санкциям против Москвы. В то же время, Нью-Дели, крупнейший мировой импортер оружия, также рассматривает затяжную войну в Европе как возможность развить и свой сектор экспорта оружия.

По информации аналитического центра Stockholm International Peace Research Institute, в период 2018-2023 гг. Индия поставила в другие страны вооружений на более чем 3 млрд долларов. 30 августа представители Минобороны страны заявили, что за год оборонный экспорт превысил 2,5 млрд долларов, и что в планах, к 2029 году достичь отметки в 6 млрд.

Доступные коммерческие данные свидетельствуют о том, что за два года до февраля 2022 года компании Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems передали материалы для изготовления снарядов Чехии, Италии, Испании и Словении на 2,8 млрд долларов. Обороные подрядчики этих стран играют заметную роль в цепочках поставок для Украины.

Фото: Kalyani Strategic Systems | Производственный цех индийской компании

С февраля 2022 года по июль 2024-го сумма поставок превысила 135,25 млн, сюда входят и готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в четыре упомянутые страны.

Арзан Тарапоре, индийский эксперт по оборонной части в Стэнфордском университете сказал, что стремление Дели увеличить экспорт оружия стало главным фактором в поставках Киеву.

Негласные поставки: как индийские снаряды попадают в Украину

По словам представителя Yantra, итальянский оборонный подрядчик Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES) — одна из компаний, передающих Киеву снаряды индийского производства.

MES — крупнейший зарубежный клиент Yantra. Сообщается, что итальянцы покупают пустые снаряды в Индии и наполняют их взрывчаткой. Уточняется, что у нескольких западных фирм были возможности, чтобы добавить взрывчатку в снаряды, но не хватало производственных мощностей для массового производства.

В годовом отчете Yantra с 2022-го по 2023-й говорится о сделке с неназванным итальянским клиентом о создании производственной линии для снарядов L15A1. Бывший руководитель Yantra сообщил, что речь идет об MES. Согласно таможенным декларациям, с февраля 2022 года по июль 2024 года Yantra продала MES пустые боеприпасы L15A1 калибра 155 мм на 35 млн долларов.

В таможенных записях также указывается, что в феврале 2024 года британская компания Dince Hill экспортировала боеприпасы на сумму 6,7 млн долларов из Италии в Украину.

Среди прочего, и упомянутые L15A1 155 мм. В таможенной декларации отмечалось, что MES изготовила их для Минобороны Украины — для "повышения обороноспособности и мобилизационной готовности" страны.

Еще один пример

Фото: Czech Defence Systems | Боеприпасы

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в мае рассказал в соцсетях о соглашении с Чехией, которое сделало возможным передачу снарядов 120 и 125 мм от Munitions India компании Czech Defence Systems.

Активисты, выступающие в поддержку Палестины, утверждали, что судно Borkum с индийским оружием, остановившееся в испанском порту, везло оружие в Израиль. В мае испанская журналисты El Mundo писали, что конечным пунктом назначения все же была Украина. Высокопоставленные источники в Испании это подтвердили.

Таможенные записи от 27 марта показывают, что Munitions India отправила 10 000 минометных снарядов 120 и 125 мм на сумму более 9 миллионов долларов из индийского города Ченнаи компании Czech Defence Systems.

"Огонь по своим"

Россия поставляет Индии свыше 60% всего индийского оружейного импорта и рассматривается местным правительством как важный оружейный партнер. В июле индийский премьер Нарендра Моди посетил Москву, которая была первой в списке его зарубежных визитов после избрания на третий срок.

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В том же месяце в Казахстане прошла встреча высокопоставленного индийского дипломата Субраманьяма Джайшанкара и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский министр оказывал давление на зарубежного коллегу как раз из-за боеприпасов, которые используют украинские силы. Он говорил, что некоторые из снарядов производят государственные компании. Этим поделился представитель индийского руководства, которому было известно о встрече. При этом чиновник высказывается против позиции Джайшанкара, который, судя по всему, поддержал военное содействие Украине.

Эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона Уолтер Ладвиг сказал, что поставки относительно небольшого количества боеприпасов выгодны Индии в геополитическом смысле. Таким образом страна демонстрирует западным партнерам, что не поддерживают войну России в Украине, а у Москвы мало рычагов влияния на решения Нью-Дели.

Напомним, что в начале сентября экс-главы МИД Дмитрий Кулеба призывал союзников помочь перехватывать ракеты РФ над Украиной.

Также Фокус в своем материале объяснял, что в российском Торопце был уничтожен "самый мощный" склад боеприпасов.