Фундамент на долгие годы: Индия заказала сотни новых двигателей для истребителей Су-30МКИ

Индия решила продолжить использование лицензионных AЛ-31ФП для своих Су-30МКИ, при этом доля местных компонентов в двигателях будет увеличена до 63%.

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Основу истребительного флота Индии составляют российские Су-30МКИ, и для поддержания их боеспособности страна заказала 240 двигателей AЛ-31ФП. Эти двигатели, произведенные по российской лицензии на заводах Hindustan Aeronautics Limited (HAL), будут переданы индийским ВВС в течение восьми лет, а первый двигатель планируется поставить уже через год. Об этом 17 сентября сообщило издание Defense News.

Отмечается, что доля местных компонентов в двигателях сейчас составляет 54%, но HAL стремится увеличить этот показатель до 63%. Стоимость контракта составляет более 3,1 миллиарда долларов, а само производство будет сосредоточено в Корапуте, где также выполняются задачи по ремонту и капитальному обслуживанию двигателей, что обеспечит долгосрочную эксплуатацию парка Су-30МКИ. Это важно для поддержания оборонной готовности страны, подчеркнули авторы материала.

Текущая модернизация парка Су-30МКИ

Несмотря на то, что Россия уже оснащает свои Су-30СМ более современными двигателями АЛ-41ФС, Индия решила продолжить использование AЛ-31ФП для своих Су-30МКИ. В дополнение к этому, ВВС Индии закупают двенадцать новых таких истребителей, что было одобрено в сентябре 2023 года.

Кроме того, продолжается масштабная программа модернизации 84 единиц Су-30МКИ, включающая установку радара с активной электронно-сканирующей решеткой (АФАР) и отечественной системы радиоэлектронной борьбы. 78% компонентов для модернизации будут произведены в Индии, что подчеркивает стремление страны к увеличению локализации в оборонной промышленности.

Примечательно, что Су-30МКИ остаются ключевой ударной силой ВВС Индии благодаря своим возможностям, включающим вектор тяги, высокую грузоподъемность и отличную маневренность, подчеркнули обозреватели издания.

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Напомним, в Индии провели успешные испытания модернизированной противорадиолокационной ракеты RudraM-II, разработанной для истребителя Су-30МКИ. Оружие призвано заменить российские противорадиолокационные ракеты Х-31.