Оружие для Су-30: Индия испытала новую противорадиолокационную ракету RudraM-II

Согласно планам Воздушных сил Индии, новая ракета должна быть интегрирована в систему управления вооружением истребителей Су-30МКИ и заменить российские противорадиолокационные ракеты Х-31.

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Вооруженные силы Индии провели успешные испытания модернизированной противорадиолокационной ракеты RudraM-II, разработанной Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Испытания состоялись 29 мая у побережья Одиши и включали полноценный запуск ракеты с борта истребителя Су-30МКИ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Индии.

Во время испытаний истребитель Су-30МКИ успешно выполнил обнаружение цели, наведение и пуск ракеты. По сообщениям производителя, проверка прошла успешно, и ракета подтвердила заявленные характеристики дальности полета и точности.

"В ходе летных испытаний были достигнуты все поставленные цели, проверены двигательная установка и алгоритм управления и наведения", — говорится в сообщении.

Что известно о ракете RudraM-II

RudraM-II — твердотопливная ракетная система воздушного базирования, предназначенная для выполнения задач класса "воздух-земля" и способная нейтрализовать широкий спектр средств противника. Модернизированная противорадиолокационная ракета RudraM-II предназначена для поражения радиолокационных станций и оснащена комбинированной системой наведения, включающей инерционную систему, GPS, пассивную головку и инфракрасный искатель на терминальной стадии.

Максимальная дальность модернизированного варианта ракеты была увеличена со 150 км до заявленных 350 км. По плану, новая ракета должна быть интегрирована в систему управления вооружением истребителей Су-30МКИ и заменить российские противорадиолокационные ракеты Х-31 в составе Воздушных сил Индии.

Серийное производство ракет должно начаться в 2025 году. Кроме истребителей Су-30МКИ, ракета будет интегрирована в систему управления вооружением самолетов МиГ-29, Mirage 2000, HAL Tejas.

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