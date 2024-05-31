Зброя для Су-30: Індія випробувала нову протирадіолокаційну ракету RudraM-II

Згідно з планами Повітряних сил Індії, нова ракета має бути інтегрована в систему управління озброєнням винищувачів Су-30МКІ і замінити російські протирадіолокаційні ракети Х-31.

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Збройні сили Індії провели успішні випробування модернізованої протирадіолокаційної ракети RudraM-II, розробленої Організацією оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO). Випробування відбулися 29 травня біля узбережжя Одіші і включали повноцінний запуск ракети з борту винищувача Су-30МКІ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Індії.

Під час випробувань винищувач Су-30МКІ успішно виконав виявлення цілі, наведення і пуск ракети. За повідомленнями виробника, перевірка пройшла успішно, і ракета підтвердила заявлені характеристики дальності польоту і точності.

"Під час льотних випробувань було досягнуто всіх поставлених цілей, перевірено рушійну установку та алгоритм управління і наведення", — ідеться в повідомленні.

Що відомо про ракету RudraM-II

RudraM-II — твердопаливна ракетна система повітряного базування, призначена для виконання завдань класу "повітря-земля" і здатна нейтралізувати широкий спектр засобів противника. Модернізована протирадіолокаційна ракета RudraM-II призначена для ураження радіолокаційних станцій і оснащена комбінованою системою наведення, що містить інерційну систему, GPS, пасивну головку та інфрачервоний шукач на термінальній стадії.

Максимальну дальність модернізованого варіанту ракети було збільшено зі 150 км до заявлених 350 км. За планом, нова ракета має бути інтегрована в систему управління озброєнням винищувачів Су-30МКІ і замінити російські протирадіолокаційні ракети Х-31 у складі Повітряних сил Індії.

Серійне виробництво ракет має розпочатися 2025 року. Крім винищувачів Су-30МКІ, ракета буде інтегрована в систему управління озброєнням літаків МіГ-29, Mirage 2000, HAL Tejas.

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Раніше повідомлялося, що збройні сили Індії в травні отримали на озброєння перші 27 тисяч автоматів Калашникова АК-203, вироблених на російсько-індійському спільному підприємстві IRRPL. Зброя створена під патрон 7,62×39 мм і має прицільну дальність стрільби до 800 м.