Модернизация на $7,5 миллиардов: Индия намерена улучшить парк своих истребителей Су-30

Модернизированные самолеты получат современную авионику, продвинутую радарную систему Virupaksha, а позже — улучшенную систему управления полетом.

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Индия приступила к реализации масштабной программы обновления истребителей Су-30MKИ ВВС страны, в которую будет вложено 7,5 миллиарда долларов. Ожидается, что на начальном этапе около 90 самолетов получат такие обновления, как современная авионика и усовершенствованные радиолокационные системы. Затем планируется усовершенствовать системы управления полетом сообщили 21 февраля обозреватели Bulgarian Military.

Эти усовершенствования значительно расширят возможности самолетов по атаке как воздушных, так и наземных целей, что будет подкреплено новой системой радиоэлектронной борьбы. В частности, речь идет об оснащении самолетов продвинутой радарной системой Virupaksha. Ее основная функция — дальнее наблюдение и слежение за отдельными воздушными целями.

Отличительной особенностью радара Virupaksha, отмечают эксперты, является использование революционной технологии фазированной решетки. Это позволяет быстро сканировать обширные территории, обеспечивая при этом точное и оперативное предоставление информации о целях, обнаруженных в процессе сканирования. Кроме того, он обладает отличной частотой обновления, обеспечивая получение точной информации о положении, скорости и высоте цели в режиме реального времени.

"Хотя конкретные данные о дальности действия индийского радара Virupaksha засекречены, известно, что она превышает сотни километров. Его универсальность поражает, поскольку он может быть развернут в различных ландшафтах, включая побережье, равнины и труднопроходимые горные районы", — подчеркнули специалисты.

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Таким образом прежние образцы индийской авиационной техники должны с помощью программы обновления "переродиться" в куда более современные и актуальные образцы воздушного вооружения. И похоже командование ВВС Индии имеет сильное желание добиться от своих старых самолетов новых возможностей, несмотря на вполне себе чувствительный бюджет в 7,6 млрд. долларов, который будет освоен Hindustan Aeronautics Limited и Организацией оборонных исследований.

Напомним, на выставке World Defense Show 2024 украинская компания "Авіаційні Системи України" представила систему парашютного торможения ПТК-10СК-М1 для истребителей Су-30. Она изготовлена из высокомодульных параарамидных волокон с использованием современных материалов от украинских и зарубежных производителей.