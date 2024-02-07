Украина на WDS 2024: конструкторы показали системы торможения для боевых самолетов (фото)

На выставке в Саудовской Аравии компания "Авіаційні Системи України" продемонстрировали две системы парашютного торможения — ПТК-29СК-М1 для МиГ-29 и ПТК-10СК-М1 для Су-27 и Су-30.

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На выставке World Defense Show 2024, которая проходит с 4 по 8 февраля в Саудовской Аравии, украинская компания "Авіаційні Системи України" представила системы парашютного торможения ПТК-29СК-М1 и ПТК-10СК-М1. Об этом 7 февраля сообщил "Милитарный".

Обозреватели пишут, что украинские конструкторы продемонстрировали для международных потенциальных клиентов парашютные системы для самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-30.

Система ПТК-29СК-М1 предназначена для истребителей МиГ-29. Она обеспечивает торможение самолетов во время посадки и срабатывает после касания машины со взлетно-посадочной полосой в диапазоне скоростей от 310 км/ч до 180 км/ч.

Характеристики системы

Парашютная система ПТК-29СК-М1 изготовлена из высокомодульных параарамидных волокон с использованием современных материалов от украинских и зарубежных производителей. При этом срок службы системы составляет 8 лет, а ее ресурс рассчитан на 30 применений:

максимальная эксплуатационная нагрузка — не превышает Rmax 61656 H (6285 Krc);

масса парашютной системы — не более 8 кг;

габаритные размеры в уложенном состоянии — диаметр 0,17 кв. м и высота 0,7 м;

время укладки — с помощью пресса не более 10 мин., вручную — не более 20 мин.

Система парашютного торможения ПТК-29СК-М1 от "Авиационные Системы Украины"

Для самолетов Су-27 и Су-30 была разработана система ПТК-10СК-М1. Она срабатывает при посадке машины на аналогичных скоростях.

Обозреватели также сообщили, что украинские разработчики предлагают парашютные системы торможения и для других боевых самолетов. Кроме того предлагаются системы для беспилотных аппаратов и специальные грузовые парашюты для сбрасывания припасов военнослужащим.

Система парашютного торможения ПТК-10СК-М1 от "Авиационные Системы Украины"

Авторы материала напомнили, что производство данных систем компания "Авіаційні Системи України" наладила еще в 2019 году. Продукция украинских конструкторов для фронтовой авиации поставляется в страны Африки и Азии.

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Напомним, Военно-воздушные силы ВСУ получат дополнительную партию истребителей F-16, которыми владеют Вооруженные силы Нидерландов. Самолеты поступят благодаря тому, что чиновники передумали продавать их американской компании Draken International.